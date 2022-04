정우, 곽윤기, 쟈니, 도영(왼쪽부터) /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 쟈니, 도영, 정우가 쇼트트랙 국가대표 곽윤기와 다시 한번 특별한 만남을 가진다.30일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 쟈니, 도영, 정우는 이날 오후 9시 공개되는 유튜브 채널 '꽉잡아윤기'에 출연한다. 세 사람은 곽윤기 선수의 우승 세리머니 댄스 선생님으로 변신해 프로 아이돌다운 다채로운 매력을 선보인다.'꽉잡아윤기'에서 쟈니, 도영, 정우는 곽윤기 선수에게 NCT 127의 히트곡 'Sticker'(스티커) 포인트 안무는 물론, 음악방송 엔딩 포즈 비결 등을 전수한다. 또한 함께 새로운 우승 세리머니를 만들 예정이다.앞서 쟈니, 도영, 정우와 곽윤기는 NCT 자체 예능 콘텐츠 '꽉잡아시티'를 통해 쇼트트랙 스승과 제자로 색다른 케미스트리를 선보여 화제를 모았다. 이에 두 번째 만남으로 보여줄 찰떡 호흡에 관심이 집중된다.한편 NCT는 유튜브 NCT 채널을 통해 자체 예능 'THE NCT SHOW in THE NCT UNIVERSE'(더 엔시티 쇼 인 더 엔시티 유니버스)를 론칭, 다양한 멤버 조합과 이색 콘텐츠를 선보이고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr