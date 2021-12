온앤오프 /사진제공=WM엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF) 'Beautiful Beautiful'이 '2021년 베스트 케이팝 트랙' 1위를 차지했다.지난 20일(현지 시간) 영국 유명 매거진 데이즈드(DAZED)가 공식 홈페이지에 게재한 '2021년 베스트 케이팝 트랙(The best K-pop tracks of 2021)' 기사에 따르면, 온앤오프가 지난 2월에 발매한 첫 정규 앨범 'ONF:MY NAME' 타이틀곡 'Beautiful Beautiful'이 1위에 선정됐다.데이즈드는 'Beautiful Beautiful'에 대해 "뮤직비디오 속 투철한 디스토피아적 도시와 펑크에서 영향을 받은 댄스 팝 사이에 '너를 자신들만의 기준으로 만들려는 세상 속에서 너 자신이 되어라, 그리고 너 자신을 사랑하라'는 심금을 울리는 메시지가 담겨있다"고 소개했다.데이즈드는 "이 메시지의 감성적이고 반항적인 힘을 만끽하며 외치는 후렴구의 전율이 가슴을 뛰게 한다"면서도 "현악기와 기타 리프, 애드립을 포함한 모든 요소가 'Beautiful Beautiful' 절정을 향해 갈 때, 아카펠라가 시작되며 다시 승리의 아웃트로를 위해 되돌아간다"고 평했다. 또한 "흠잡을 데 없이 생명력 있는 함성"이라며 "대담하다"고 극찬을 아끼지 않았다.'Beautiful Beautiful'은 '나의 모든 삶은 예술이며 자유로운 나는 그 누구보다 아름답다'는 긍정적 메시지를 담은 곡으로 국내 음원 차트 정상을 비롯해 초동 판매량 기록 경신, 데뷔 이후 음악 방송 첫 1위를 달성했다. 그뿐만 아니라 미국 뉴욕에서 해당 주간 전체 판매량 2위를 기록, 미국 아이튠즈 톱 케이팝 송 차트 정상을 차지했고, 앨범 또한 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 2개국 1위를 비롯해 총 7개 국가 및 지역에서 10위권 안에 랭크되며 한층 더 막강해진 글로벌 파급력을 과시했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr