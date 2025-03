사진=다니엘 크레뮤 제공

이준혁의 완벽한 슈트 핏을 완벽한 실루엣으로 만날 수 있다. 이준혁이 의류 브랜드 '다니엘 크레뮤'의 모델로 선정됐다. 앞서 그는 지난달 커피 프렌차이즈 브랜드 엔제리너스의 광고 모델로도 발탁된 바 있다.이준혁이 CJ 온스타일의 남성복 브랜드 '다니엘 크레뮤'의 모델로 선정됐다. 드라마 '나의 완벽한 비서'를 통해 부드럽고 스위트한 이미지로 대중의 사랑을 한 몸에 받은 이준혁이 '다니엘 크레뮤'의 광고 모델로 선정돼 브랜드와의 시너지를 기대하게 만들고 있다.이준혁은 그간 다양한 작품을 통해 슈트 핏을 선보인 바 있다. 검사 서동재로 활약한 드라마 '좋거나 나쁜 동재'에 이어 '나의 완벽한 비서'까지 작품 속 연이어 선보인 슈트 핏이 시청자의 이목을 사로잡으며 화제를 모으기도. 특히 '나의 완벽한 비서'에서 선보인 다채로운 컬러 소화력까지 그의 의상에도 연일 관심이 집중됐다.슈트핏과 실루엣으로 브랜드에 최적화된 배우 이준혁을 브랜드의 새 얼굴로 내세운 다니엘 크레뮤는 25SS 시즌 'My Perfect Silhouette(마이 퍼펙트 실루엣)'이라는 슬로건으로 이준혁과 함께 다양한 콘텐츠를 선보일 것을 예고했다. 다가오는 26일부터 CJ온스타일 앱을 통해 이준혁과의 케미 점수를 확인할 수 있는 '취향 케미 밸런스 게임' 이벤트를 시작으로 본격적인 마케팅을 전개할 예정이다.CJ 온스타일 관계자는 "배우 이준혁이 다양한 작품을 통해 보여줬던 부드럽고 젠틀한 이미지가 브랜드 방향성에 적합하다고 판단했다"라며, "남성복 브랜드 다니엘 크레뮤의 모델로 선정되면서 드라마 속 이준혁의 핏을 현실에서 구현하는 동시에 브랜드와의 시너지가 기대된다"라고 전했다. 이준혁이 다니엘 크레뮤와 함께 만들어 나갈 시너지 효과에 기대가 더해지며 다니엘 크레뮤의 새 얼굴이 된 이준혁의 새로운 광고에 높은 관심이 쏠리고 있다.이준혁은 '나의 완벽한 비서' 종영 이후 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 촬영에 한창이다. 오는 5월부터는 2025 LEE JUN HYUK 'LET ME IN' (2025 이준혁 '렛 미 인')이라는 타이틀로 첫 아시아 투어에 나선다. 방콕을 시작으로 도쿄, 타이베이, 마닐라, 서울까지 5개 도시 투어를 확정. 국내외 팬들을 직접 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr