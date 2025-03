사진=매니지먼트mmm 제공

2014년 데뷔한 1990년생 배우 김태리의 첫 팬미팅 'We Tell'의 공식 포스터가 공개됐다.최근 팬미팅 소식으로 많은 팬의 관심을 끈 김태리가 팬미팅 공식 포스터와 함께 예매 일정을 공개했다. 그의 팬미팅 'We Tell'은 다음 달 19일(토) 17시와 20일(일) 16시 총 2회차에 걸쳐 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 진행된다.김태리는 발그레한 볼 터치로 사랑스러운 매력을 배가시키며 보는 이들의 시선을 사로잡는다. 마치 LP를 연상시키는 포스터에는 그의 필모그래피가 트랙리스트처럼 나열되어 있어, 팬미팅을 통해 김태리가 들려줄 다채로운 이야기에 대한 호기심을 키운다.김태리의 팬미팅 'We Tell'은 그의 데뷔 후 첫 단독 팬미팅이라는 점에서 의미가 남다르다. 2016년 영화 '아가씨'로 괴물 신인의 등장을 알렸던 그가 어느덧 '믿보태리', '갓태리' 등 여러 수식어와 함께 대중에게 사랑받는 배우로 자리매김한 만큼 그의 팬미팅 소식에 많은 팬이 반가움과 기대를 내비쳤다.김태리는 그간 브이 라이브, 유튜브 등 다양한 매체를 통해 팬들과의 소통을 적극적으로 이어왔던 바, 이번 팬미팅으로 또 한 번 팬들에게 잊지 못할 시간을 선물할 예정이다.김태리의 팬미팅 'We Tell'의 예매는 오는 25일(화) 19시에 인터파크에서 단독 오픈하며 자세한 사항은 추후 안내될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr