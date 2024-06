'빈지노♥' 미쵸바, 비키니 입고 만삭 몸매 공개

모델 출신 스테파니 미초바가 만삭 몸매를 공개했다.미초바는 11일 "Fighting gravity in water 물로 중력과 싸우는중 Swimming in the pool was one of the things I was really looking forward to during our vacation in Singapore, it has been so helpful with my back pain(물에서 중력과 싸우는중. 물로 중력과 싸우는중. 싱가포르 휴가때 정말 기대되던 수영장. 수영은 허리통증에 너무 도움이 됐다)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 야외 수영장에서 여유로운 시간을 보내고 있는 미초바의 모습이 담겨있다.래퍼 빈지노와 미초바는 2015년부터 공개 열애를 시작해 지난해 8월 법적으로 부부가 됐다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr