콘서트 '2024 유브이 쇼 with 유브이 방'…김종국·→송진우 게스트 출연 확정

유브이(UV, 유세윤·뮤지)의 콘서트 최종 라인업이 공개돼 화제다.최근 개최를 알린 유브이의 콘서트 ‘2024 유브이 쇼 with 유브이 방’이 뜨거운 기대를 한 몸에 받고 있다. 유세윤과 뮤지로 구성된 유브이는 2010년 데뷔 후 다채로운 음악적 시도와 유니크한 콘셉트를 선보이며 리스너들에게 즐거움을 선사했다.유브이는 ‘쿨하지 못해 미안해’, ‘집행유애’, ‘이태원 프리덤’, ‘사기캐’ 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 대체 불가한 아티스트로서 많은 사랑을 받고 있다. 유브이의 활약은 여기서 그치지 않았다. 이들은 유튜브 채널 ‘UV BANG(유브이 방)’에서 다양한 아티스트와의 페이크 다큐 콘텐츠를 통해 MZ 세대들의 마음까지 사로잡으며 만능 엔터테이너로서의 면모도 뽐내고 있다.유브이는 단독 콘서트 ‘2024 유브이 쇼 with 유브이 방’으로 관객들과 만날 준비를 하고 있다. 이번 콘서트는 유브이만이 할 수 있는 특유의 퍼포먼스는 물론, 다양한 방식으로 편곡한 곡들로 꾸린 셋리스트를 선보일 것을 예고해 벌써부터 기대감이 치솟고 있다. 더불어 강력한 웃음을 몰고 온 ‘유브이 방’ 속 돌발상황이 이번 콘서트에서도 일어날지 궁금증이 고조되고 있다.이 가운데 ‘2024 유브이 쇼 with 유브이 방’과 함께하는 게스트들이 최종 확정됐다. 특히 가수 김종국과 배우 송진우가 마지막으로 합류 소식을 전해 많은 이목을 집중시켰다. 6월 8일(토) 공연에는 김필, 이석훈, 탁재훈, KCM이 지원사격에 나서며 9일(일) 공연에는 김종국, 다이나믹 듀오, 백지영, 하동균이 출동해 공연을 한층 풍성하게 꾸며줄 예정이다. 또한 MC로서 진행을 이끌어갈 송진우를 비롯해 김조한, 유병재, 조나단은 양일 모두 출연하며 유브이와 함께 관객들에게 잊지 못할 추억을 안겨줄 것으로 보인다.공연장을 넘어 대한민국을 뒤흔들 유브이의 단독 콘서트 ‘2024 유브이 쇼 with 유브이 방’은 6월 8-9일 이틀간 블루스퀘어 마스터카드홀에서 개최되며, 인터파크 티켓을 통해 예매할 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr