그룹 니쥬/사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 NiziU(니쥬)가 'ASEA 2024'에서 2관왕에 등극했다.NiziU는 지난 10일 일본 요코하마 K-아레나 요코하마에서 개최된 '아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2024'(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024, 이하 'ASEA 2024')에서 'ASEA THE BEST STAR JAPAN', 'ASEA THE BEST GROUP' 부문 트로피를 들어올렸다. 특히 'ASEA THE BEST GROUP'은 팬 투표로 수상자를 선정해 의미를 더했다. 멤버들은 "늘 응원해 주시는 팬분들 덕분이라고 생각한다. 멋진 상에 걸맞은 멋진 그룹이 될 수 있도록 앞으로도 열심히 하겠다. 감사하다"라고 소감을 전했다.이들은 유니버설 스튜디오 재팬과 협업한 새 캠페인 테마송이자 CF 음악 'Memories'(메모리즈), 2023년 10월 발표한 국내 데뷔곡 'HEARTRIS'(하트리스), 지난 3월 일본에서 선보인 디지털 싱글 'SWEET NONFICTION'(스위트 논픽션), 파워풀한 댄스 브레이크까지 다채로운 매력이 깃든 무대를 시상식에서 선보였다.NiziU는 일본에서 발매한 앨범들이 현지 주요 차트 정상을 석권했다. 이러한 인기에 힘입어 오는 7월 일본 7개 지역 총 15회 규모의 두 번째 단독 투어 'NiziU Live with U 2023 "COCO! nut Fes."'(니쥬 라이브 위드 유 2023 '코코넛 페스')를 개최한다.지난해 9월에는 일본 치바현 조조 마린 스타디움에서 두 번째 단독 투어 파이널 공연 'NiziU Live with U 2023 "COCO! nut Fes." -Stadium Special-'('코코넛 페스' -스타디움 스페셜-)으로 스타디움에 입성했다. 지난해 10월 싱글 1집 'Press Play'(프레스 플레이)를 발매하고 한국 정식 데뷔한 NiziU는 9일 만에 음악방송 1위에 오르기도 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr