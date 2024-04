사진제공 = 큐브 엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들 우기의 솔로 타이틀곡이 베일을 벗었다.8일 큐브 엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 우기의 첫 번째 미니앨범 'YUQ1' 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면, 우기의 미니 1집에는 타이틀곡 'FREAK'(프리크)부터 'My Way'(마이 웨이), 'Drink It Up'(드링크 잇 업), 'Red Rover'(레드 로버), 'On Clap'(온 클랩), 'Everytime'(에브리타임) 그리고 선공개된 'Could It Be'(쿠드 잇 비)까지 총 일곱 개의 트랙이 담긴다.특히 이미지 속에는 각기 다른 캐릭터의 표정과 문구로 트랙별 무드를 보여주고 있다. 또한, 'FREAK'를 비롯해 'My Way', 'Drink It Up', 'On Clap', ‘Everytime' 작사 및 작곡에 우기가 참여했음을 알려 그의 아티스트적 면모를 보일 것을 예고했다.활발한 솔로 데뷔 프로모션을 펼치고 있는 우기는 앞서 선공개곡 'Could It Be'를 공개하기도 했다.우기는 데뷔 6년 만에 정식 솔로 출격을 알렸다. 첫 솔로인 만큼 우기는 'YUQ1' 속 일곱 가지 트랙으로 다채로운 이야기를 전달할 뿐만 아니라, 그간 쌓아왔던 뮤지션으로서의 역량을 톡톡히 발휘할 전망이다.우기는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'YUQ1'를 발매한다. 오프라인 앨범은 오는 24일부터 만나볼 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr