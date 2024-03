사진 제공 = 판타지오

가수 겸 배우 차은우가 글로벌 티켓 파워를 보여줬다.28일 소속사 판타지오는 “오늘(28일) 오전 1시(한국 시간 기준) 오픈된 차은우의 단독 팬콘 ‘2024 Just One 10 Minute (Mystery Elevator)’(2024 저스트 원 텐 미닛 '미스테리 엘리베이터') 브라질, 멕시코 공연 티켓이 전석 매진을 기록했다”라고 밝혔다.‘Just One 10 Minute’은 네 번째 시즌을 맞은 차은우의 대표 브랜드 공연이다. 데뷔 후 처음으로 선보인 이번 팬 콘서트는 지난달 서울을 시작으로 아시아 7개 도시를 거쳐 오는 6월 브라질, 멕시코 등 남미 2개 도시로 향하는 월드 투어로 진행된다. 차은우는 데뷔 첫 남미 단독 공연을 성사한 동시에 전석 매진으로 막강한 글로벌 파급력을 재차 입증했다.데뷔 이래 가장 큰 규모의 솔로 투어에 차은우는 한층 풍성해진 스테이지를 포함, 매 지역 다채로운 구성을 선보이고 있다. 차은우만의 만능 매력과 웰메이드 공연으로 계속해서 글로벌 관객들의 기대감을 충족시킬 전망이다.아스트로 멤버이자 만능 엔터테이너 차은우는 올해도 음악, 공연, 드라마 등 다방면에서 활발한 활동을 펼치고 있다. 지난달 발매한 첫 솔로 미니앨범 ‘ENTITY’(엔티티)로 아이튠즈 21개 지역 톱 앨범 차트와 월드와이드 차트 1위에 올랐고, 초동 음반 판매량은 21만 장을 넘어서는 기염을 토했다. 현재는 MBC 금토드라마 ‘원더풀 월드’에 주인공 권선율 역으로 출연하고 있다.차은우의 ‘2024 Just One 10 Minute (Mystery Elevator)’는 이달 30일과 31일 일본, 4월 13일 싱가포르, 20일 인도네시아, 6월 1일 브라질, 5일 멕시코에서 이어진다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr