AB6IX (에이비식스), 2024 팬콘서트 'My Dear ABNEW' 성공적 마무리

그룹 AB6IX (에이비식스)가 일본에서 펼친 2024 팬콘서트 ‘My Dear ABNEW’를 성공적으로 마무리했다.AB6IX는 지난 21일 일본 제프 오사카 베이사이드(Zepp Osaka Bayside)에서 1회, 23일 제프 하네다 (Zepp Haneda)에서 2회 공연을 개최하며 뜨거운 열기 속에서 일본 현지 팬들과 만남을 가졌다.AB6IX는 지난 1월 22일 발매한 신보 ‘THE FUTURE IS OURS : FOUND’의 타이틀곡 ‘GRAB ME’ 무대를 일본 팬들에게 첫 선보이며 화려하게 포문을 열었고 강렬한 퍼포먼스가 담긴 ‘Crow’ 무대와 일본 앨범 수록곡인 ‘ROSE’ 무대로 공연 시작부터 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.팬들과 반갑게 인사를 나눈 멤버들은 해외 투어, 앨범 작업 에피소드 등 그동안의 근황을 나누며 토크 시간을 가졌고 이어진 코너에서는 다양한 게임을 통해 유쾌한 예능감과 멤버들 간의 케미스트리를 자랑했다. 뿐만 아니라 추첨을 통해 팬들이 함께 참여하는 게임을 준비, 더 가까이에서 소통하며 다정하고 장난기 넘치는 모습들 역시 보여줘 팬들에게 잊지 못할 시간을 선물했다.이어 파워풀한 퍼포먼스가 돋보이는 ‘SAVIOR’, ‘LOSER’ 무대와 감성적인 멜로디의 ‘우리가 헤어졌던 이유 Part.2’, ‘민들레꽃 (DANDELION)’ 무대를 꾸며 다채로운 셋리스트로 현장 분위기를 한껏 끌어올렸다.‘민들레꽃’ 무대를 선보이는 순간에는 팬들의 서프라이즈 이벤트가 펼쳐졌으며 노래 제목에 맞춰 노란색 아이템을 준비한 팬들이 공연장을 노란색 물결로 만들어 감동을 자아냈다.예열된 분위기 속에서 풍선 폭탄 게임이 이어졌으며 AB6IX의 귀엽고 재치 넘치는 모습들로 팬들에게 큰 웃음을 선사했다.또한 AB6IX는 일본어 버전의 ‘CHERRY’와 수록곡 ‘회전목마 (MERRY-GO-ROUND)’ 무대로 밝고 신나는 에너지를 뿜어냈으며 팬들은 또다시 서프라이즈 이벤트로 준비한 빨간 풍선을 흔들어 공연장을 더욱 뜨겁게 달궜다.AB6IX는 “오사카, 도쿄 모두 공연장을 꽉꽉 채워 주셔서 정말 감사드립니다. 뜨거운 함성 보내주셔서 굉장히 큰 힘을 얻고 가는 것 같습니다. 팬분들께도 행복한 기억으로 남았으면 좋겠습니다. 저희가 더 자주 찾아뵐 수 있는 기회 많이 만들 테니까 기다려 주세요. 감사합니다”라며 공연에 대한 소감을 전했고 팬들의 환호에 화답하듯 마지막 곡으로는 직접 작사, 작곡한 팬송 ‘ILY (I LOVE YOU)’ 무대를 선사, 팬들에게 직접 진심을 전해 짙은 여운을 남겼다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)는 지난 1월 22일 ‘THE FUTURE IS OURS : FOUND’로 컴백, 타이틀곡 ‘GRAB ME’ 활동을 마무리했으며 앞으로 다양한 활동을 통해 팬들과 만날 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr