온앤오프, 韓→日 단독콘서트로 24년도 활짝

그룹 온앤오프(ONF)가 단독콘서트를 개최한다.먼저, 온앤오프는 오는 4월 6일과 7일 양일간 서울 KBS아레나에서 단독콘서트 ‘2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT] IN SEOUL’을 개최한다. 이에 오는 3월 11일부터 공식 멤버십 가입자를 대상으로 팬클럽 선예매를 시작하며, 3월 15일부터 일반 예매를 진행한다.또, 지난해 11월 오사카와 도쿄에서 일본 팬미팅 ‘Be Here Now’를 개최한 온앤오프는 뜨거운 반응에 힘입어 오는 4월 29일부터 5월 3일까지 오사카, 후쿠오카, 나고야, 도쿄 일본 4개 도시 제프 투어에 나설 예정이며, 오늘(21일) 오후 6시 일본 팬클럽 선예매를 시작했다.특히, 온앤오프의 이번 서울 콘서트는 지난 2021년 첫 단독콘서트 ‘ONF 2021 LIVE CONTACT :: CODE #1. [REVERSE]’ 이후 약 2년 4개월 여만이자 지난해 멤버 전원 군 전역 후 갖는 첫 콘서트여서 의미가 남다르다.또한, 그동안 여러 무대와 경연프로그램 등을 통해 강렬한 퍼포먼스와 안정적인 라이브실력을 인정받아온 온앤오프인 만큼, 이번 단독콘서트에서는 어떤 특별한 무대를 선보일지 궁금증을 불러일으키며 벌써부터 많은 팬들의 기대를 모으고 있다.온앤오프는 국내 뿐만 아니라 해외에서도 꾸준히 러브콜을 받아왔다. 지난해 미니 7집 앨범 '러브 이펙트(LOVE EFFECT)' 를 발매하고 큰 반응을 얻은 온앤오프는 국내 팬미팅과 일본 팬미팅, 첫 캐나다투어 소식을 알린데 이어 올해는 서울 단독콘서트를 시작으로 활동에 박차를 가한다.한편, 온앤오프의 단독콘서트 ‘2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT] IN SEOUL’는 오는 3월 11일 인터파크 티켓을 통해 공식 멤버십 가입자를 대상으로 선예매를 오픈하며, 온앤오프는 캐나다 투어 ‘Be Here Now in Canada(ONF Live in Canada)’를 위해 오는 26일 출국한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr