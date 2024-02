"바지 지퍼 올리는 거 깜빡한 줄" 르세라핌 허윤진, 언더웨어 패션에 쏠린 시선 [TEN초점]

/사진 = 르세라핌 컴백 트레일러 캡처

/사진 = 르세라핌 컴백 트레일러 캡처

그룹 르세라핌 허윤진이 컴백 트러일러 영상에 이어 컴백 쇼케이스에서 팬츠리스 언더웨어 패션을 선보이고 있어 눈길을 끈다.지난 19일 오후 2시 서울 성북구 안암동 화정체육관에서 세 번째 미니앨범 'EASY'(이지) 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.빨간색 웨이브 헤어스타일의 허윤진은 짧은 탱크톱에 짧은 쇼트 팬츠를 입었는데, 바지 지퍼를 열고 있어 언더웨어가 노출됐다. 이처럼 짧은 쇼트 팬츠에 언더웨어가 보이는 패션 스타일은 2024 S/S 각종 글로벌 브랜드의 런웨이에서 소개된 바 있다.허윤진의 해당 패션에 대해서는 여러 의견이 있다. "핫걸이다", "패션을 주도한다", "트렌디하다"는 등의 반응이 있는 한편, "다소 야하지 않나", "속옷이 노출되는 건 보기 좋지 않다"는 등의 이야기도 나온다.허윤진은 앞서 공개된 컴백 트레일러에서도 '팬츠 리스' 룩으로 시선을 끌었다. 허윤진은 'Good Bones' 트레일러에서 핫핑크 롱패딩 안에 속옷을 연상케 하는 짧은 하의를 착용해 눈길을 끌었다. 이 역시 최근 패션 트렌드에서 영향을 받은 것으로 보인다.한편, 허윤진이 속한 르세라핌은 지난 19일 오후 6시 신보 'EASY'를 발매하며 컴백했다. 타이틀곡 'EASY'는 '어느 것 하나 쉽지 않지만, 우리가 모든 것을 쉽게 만들어 보이겠다'는 르세라핌의 각오를 담았다. 트랩 장르를 기반으로 했으며, 중독성 있는 R&B 스타일 보컬이 돋보인다. 르세라핌 김채원은 이 곡에 대해 "첫 소절을 들었을 때 '이번 노래 찢었다' 생각이 들 정도로 만족이 큰 앨범"이라고 소개했다.이밖에 이번 신보에는 하드 록(Hard Rock) 사운드가 특징인 'Good Bones'(굿 본즈), 부드러운 선율의 'Swan Song'(스완 송), 그루브한 느낌이 돋보이는 'Smart'(스마트), 호소력 있는 보컬로 채운 'We got to so much'(위 갓 투 소 머치) 등 총 5개 트랙으로 구성됐다.이번 뮤직비디오는 도자 캣, 위켄드 등 해외 유명 아티스트들과 작업한 디렉터 겸 안무가 니나 맥닐리가 연출을 맡았다. 미국 로스엔젤레스 올로케이션으로 촬영됐다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr