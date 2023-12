연천은 춥지만 인기는 뜨거워…BTS 정국, 美 빌보드 6주 연속 진입

방탄소년단(BTS) 정국의 'GOLDEN'(골든)이 '빌보드'(Billboard) 차트에서 많은 사랑을 받고 있다.미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면(12월 23일 자) 방탄소년단(BTS) 정국의 첫 솔로 앨범 'GOLDEN'이 '빌보드 200' 차트에서 41위를 차지했다.이로써 'GOLDEN'은 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 6주 연속 진입이라는 기록을 세웠다.이러한 순위는 그의 남다른 인기를 실감케 한다.'GOLDEN'에는 '클로저 투 유 (Closer to You) (feat. Major Lazer)', '예스 오어 노(Yes or No)', '플리즈 돈트 채인지 (Please Don't Change) (feat. DJ Snake)', '헤이트 유(Hate You)', '썸바디(Somebody)', '투 새드 투 댄스(Too Sad to Dance)', '숏 글래스 오브 티어스(Shot Glass of Tears)' 등 총 11곡이 수록됐다. 타이틀곡은 'Standing Next to You'다.한편, 정국은 지민과 함께 지난 12일 육군 현역으로 동반 입대했다. 이들의 전역 예정 시기는 2025년 6월이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr