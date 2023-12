/ 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT 127(엔시티 127)이 신곡 ‘하얀 거짓말 (White Lie)’을 발매한다.NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미)는 12월 22일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 동명의 타이틀 곡 ‘Be There For Me’를 포함한 총 3곡으로 구성되어 있다.신곡 ‘하얀 거짓말 (White Lie)’은 건반 사운드 위로 시네마틱한 리듬과 베이스 편곡이 어우러진 R&B 발라드 곡으로, NCT 127의 서정적인 겨울 감성을 느끼기에 충분하며, 멤버 태용과 마크가 랩메이킹에도 참여했다.가사에는 좋아하는 사람에게 마음을 전하지도, 가까이 가지도 못하는 자신의 모습을 ‘하얀 거짓말’에 빗댔으며, 끝내 마음을 숨기며 하얀 거짓말을 할 수밖에 없는 상황을 슬프지만 담담하게 표현했다.한편, NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 12월 27일 음반으로도 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr