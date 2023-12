/ 사진제공=안테나

안테나 신인 아티스트 드류보이(drewboi)가 신곡 어쿠스틱 버전 음원을 발매한다.드류보이는 오늘(7일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'All I Want Is You (Acoustic)'(올 아이 원트 이즈 유 (어쿠스틱))을 발매한다.이번 신곡은 지난달 29일 발매된 'All I Want Is You'를 어쿠스틱 버전으로 편곡한 곡으로, 빈티지한 무드의 기타 리프와 세련된 비트로 원곡과 색다른 무드를 자아낸다. 드류보이는 진솔한 마음이 담긴 가사에 집중하게 하는 서정적인 사운드로 섬세한 프로듀싱 능력을 입증한다.또한, 음원과 함께 미국 뉴욕의 풍경을 배경으로 촬영한 드류보이의 신곡 라이브 클립이 공개될 예정이다.올해 스무 살인 드류보이는 안테나가 7년 만에 론칭한 신인 아티스트로, 작사와 작곡, 프로듀싱이 모두 가능한 올라운더다. 지난달 29일 두 번째 싱글 'All I Want Is You'를 발매, 소년의 풋풋한 고백을 드류보이만의 청량한 알앤비 감성으로 표현했다.한편, 드류보이의 'All I Want Is You (Acoustic)'은 오늘(7일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr