방예담 / 사진제공=GF엔터테인먼트

가수 방예담이 싱어송라이터 면모로 팬심을 저격한다.방예담은 4일 오후 8시 네이버 NOW.에서 방송되는 '엔팝(NPOP)'에 출연해 첫 번째 미니앨범 'ONLY ONE'의 타이틀곡 '하나만 해'와 선공개곡 'Miss You(Original Ver.)' 무대를 선보인다.특히 방예담은 이번 무대를 통해 'Miss You' 기타 편곡 버전을 최초로 공개, 기대를 높이고 있다. 더불어 방예담은 감미로운 보이스와 화려한 퍼포먼스로 다채로운 매력을 뽐낼 예정이다.방예담이 지난달 23일 발매한 솔로 데뷔 앨범 'ONLY ONE'은 발매 직후 아이튠즈 앨범 차트 2개 지역 1위, 12개 지역에서 상위권에 진입했다. 애플 뮤직 앨범 차트 11개 지역에서도 상위권에 랭크됐다.타이틀곡 '하나만 해'는 아이튠즈 송 차트 2개 지역 1위를 비롯해 6개 지역에서 최상위권과 멜론 HOT 100에 진입했으며, 컬러링 차트 1위를 차지하기도 했다.방예담은 음악 방송 외에도 KBS 디지털콘텐츠 '리무진서비스', '잇츠라이브' 등 음악 콘텐츠에 출연, 뛰어난 라이브 무대와 팝송 커버 무대를 선보였다. '리무진서비스'에서 커버한 Tone Stith의 'Like Mike'는 원곡자가 자신의 SNS에 극찬해 눈길을 끌었다.방예담이 출연하는 '엔팝'은 오늘 오후 3시 30분 라이브 스트리밍 되며, 오는 13일과 20일 오후 8시 네이버 NOW.에서 본 방송된다. '엔팝'은 아티스트와 팬이 소통하며 함께 만들어가는 국내 최초 월간 K팝 차트쇼로 네이버와 플레이리스트가 론칭한 콘텐츠다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr