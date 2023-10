/ 사진제공=울림엔터테인먼트

그룹 골든차일드(Golden Child, 이대열, Y, 이장준, TAG, 배승민, 봉재현, 김지범, 김동현, 홍주찬, 최보민)가 신보로 돌아온다.소속사 울림엔터테인먼트는 23일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 골든차일드의 세 번째 싱글 '필 미(Feel me)' 컴백 트레일러를 공개했다.공개된 영상은 어두운 밤거리를 걸어가는 골든차일드의 뒷모습과 함께 시작됐다. 새하얗게 피어오르는 연기에 둘러싸인 채 앞을 향해 나아가는 골든차일드는 비주얼을 드러내지 않았음에도 감춰지지 않는 특유의 포스로 단번에 시선을 압도했다.골든차일드의 무르익은 성숙미를 흑백 무드로 연출해 무게감을 더한 컴백 트레일러는 짧은 분량에도 강한 여운을 선사했다. 동시에 찬란한 청춘들의 성장한 음악과 감성을 예고하며 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 불러왔다.골든차일드의 컴백은 지난해 8월 발매한 여섯 번째 미니 앨범 '아우라(AURA)' 이후 약 1년 3개월 만으로, '필 미'는 지난 2020년 발매한 '펌프 잇 업(Pump It Up)' 이후 약 3년 만에 발매하는 싱글이다. 특히 지난달 군 복무를 마치고 전역한 리더 이대열이 이번 신보를 통해 팀 활동에 복귀할 예정이다.골든차일드의 세 번째 싱글 '필 미'는 오는 11월 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr