블랙핑크 제니, 美 빌보드 '글로벌 200' 7위 출발

블랙핑크 제니가 스페셜 싱글로 미국 빌보드 메인 차트 최상위권에 자신의 이름을 새겼다.16일(현지시간) 미국 빌보드가 홈페이지와 SNS를 통해 먼저 공개한 최신 차트에 따르면 제니의 스페셜 싱글 'You & Me'는 빌보드 글로벌 200과 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S)차트서 각각 7위, 1위를 차지했다.미국 빌보드 글로벌 200과 빌보드 글로벌은 세계 200여 지역에서 수집된 스트리밍과 음원 판매량(다운로드)을 토대로 순위를 매긴다. 미국 빌보드가 대중음악 시장 최신 트렌드를 반영해 만든 차트여서 글로벌 인기 지표 중 하나로 꼽힌다.이로써 블랙핑크는 모든 멤버가 빌보드 글로벌 200 톱 10에 솔로 곡으로 이름을 올린 최초의 K팝 그룹이 됐다. 로제는 'On The Ground', 리사는 'LALISA'와 'MONEY', 지수는 '꽃 (FLOWER)'으로 해당 차트에서 10위권에 랭크된 바 있다.또 제니가 로제에 이어 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S) 정상을 차지, 블랙핑크는 2명 이상의 멤버로 해당 차트 1위를 달성한 최초의 K팝 여성 그룹이라는 기록도 더하게 됐다. 빌보드는 이러한 성과들과 함께 멤버들이 거둬온 지난 호성적들을 다시금 조명하기도 했다.제니의 'You & Me'는 이밖의 글로벌 차트서도 기록 행진을 이어가고 있다. 미국 빌보드와 함께 세계 양대 차트로 불리는 영국 오피셜 싱글 차트에서 39위, 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이 데일리 톱 송 글로벌 차트에서 13위에 올랐다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr