림킴·제이미, 음색 최강자 뭉쳤다…SM 스테이션 'Love Me Crazy' 오늘 공개

가수 림킴(김예림)과 제이미(JAMIE)가 호흡을 맞춘 신곡 ‘Love Me Crazy’(러브 미 크레이지)가 오늘(28일) 공개된다.SM ‘STATION’(스테이션)이 선보이는 림킴과 제이미의 컬래버 곡 ‘Love Me Crazy’는 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.신곡 ‘Love Me Crazy’는 미니멀하면서도 통통 튀는 트랙과 반복되는 멜로디, 비상 상황을 알리는 사이렌 소리 등 다양한 사운드가 어우러진 팝 장르 곡로, 가사에는 뜨거운 사랑을 원하는 소녀의 마음을 담아 좋은 반응이 기대된다.더불어 이번 뮤직비디오는 림킴과 제이미가 직접 출연, 사랑에 빠지기 전과 후의 모습을 컬러풀하면서도 키치한 분위기의 영상으로 담아 시선을 사로잡을 전망이다.한편, SM ‘STATION’은 다양한 장르의 음악은 물론, 라이브 비디오, 인터뷰 영상 등의 콘텐츠도 선보이며 독자적인 ‘SM 라이브러리’를 구축해 나가고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr