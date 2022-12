마마무 문별, 생일에 새 싱글 'The Present' 발표

그룹 마마무의 문별이 생일을 맞아 새 싱글을 발표한다.소속사 알비더블유(RBW)는 8일 문별의 스페셜 싱글 ‘The Present’(더 프레즌트) 발매를 예고하는 티저 포스터를 공개했다.공개된 이미지에는 문별이 생일 파티를 준비하고 있는 모습이 담겼다. 문별은 양 갈래 헤어스타일과 겨울 니트 패션으로 러블리한 비주얼을 뽐냄과 동시에 다채로운 파티 아이템으로 따뜻한 연말 분위기를 선사, 신곡에 대한 호기심을 자극했다.문별은 지난 4월 발표한 ‘C.I.T.T (Cheese in the Trap)’ 이후 8개월 만에 솔로로 컴백한다. 오는 22일 문별의 생일에 맞춰 발매되는 새 싱글 ‘The Present’는 앨범명처럼 팬들에게 기분 좋은 선물이 될 것으로 기대를 모은다.앞서 문별은 ‘C.I.T.T (Cheese in the Trap)’로 초동 판매량 10만 장을 넘어서며 자체 신기록을 경신하며 막강한 음반 및 음원 파워를 보여줬다.또한 최근 JTBC '두 번째 세계'를 통해 압도적인 무대 장악력과 탁월한 가창력으로 최종 우승을 차지한 바 있다.한편, 문별의 스페셜 싱글 ‘The Present’는 오는 22일 오후 6시 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr