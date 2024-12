사진='jeanz for free' SNS

걸그룹 뉴진스 멤버 다니엘이 헤어 스타일을 파격 변신했다.다니엘은 지난 25일 멤버들과 함께 개설한 인스타그램에 귀여운 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 영상들 속에서 다니엘은 데뷔 때부터 고수하던 긴 머리와 이별하고 파격적인 숏컷 헤어로 변신한 상태. 그럼에도 불구하고 해외 여배우와 견줄 만큼의 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.힌편 뉴진스는 최근 한 잡지사의 2025년 1월호 메인을 장식했다. 해당 잡지에는 퇴사한 민희진 전 어도어 대표가 스페셜 디렉팅에 참여했으며, 멤버들 역시 팀명 '뉴진스' 대신 자신의 본명 민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인으로 대중들에 인사했다.앞서 뉴진스는 지난달 28일 긴급 기자회견을 통해 "11월 29일부로 어도어와의 전속계약을 해지하고 하이브와 어도어로부터 벗어나 자유롭게 활동을 이어나가겠다"고 선언했다.이후 민지는 팬 소통 플랫폼 포닝 프로필 사진을 이른바 '퇴사짤'이라고 불리는 일본 애니메이션 '이누아샤' 속 캐릭터가 "안녕히 계세요 여러분"이라고 외치며 하늘로 올라가는 모습으로 즉각 교체했다. 하니 역시 이날 프로필 메시지를 'see you on the other side'(다른 곳에서 만나요)라고 바꾸며 즉각 행동에 돌입했다.이어 민 전 대표는 29일 자신의 SNS 스토리에 별다른 멘트 없이 비틀즈의 'Free As A Bird' 음악을 게재하며 전날 전속계약 해지를 외친 뉴진스 멤버들을 응원하기도 했다.한편 어도어 측은 "전속계약은 2029년 7월 31일까지 유효하다"며 지난 3일, 서울중앙지방법원에 전속계약유효확인의 소를 제기했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr