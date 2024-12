사진 = 모어비전 제공

가수 박재범이 데뷔 첫 캐럴로 팬들을 만난다.박재범은 오는 16일 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 ';( Merry Christmas :) (메리 크리스마스)'를 발매한다. 이와 함께 공식 SNS를 통해 커버 이미지를 공개했다.공개된 이미지는 박재범이 직접 그린 그림으로 가득 찬 스케치북이 팬들의 눈길을 끌고 있다. 박재범은 눈사람과 루돌프, 선물 상자, 트리 등 크리스마스가 연상되는 그림으로 기대감을 높이고 있다.특히 깨진 하트에 각각 그려진 웃는 표정과 우는 표정이 앨범명인 ';( Merry Christmas :)'와 어우러져 박재범이 앨범을 통해 어떤 메시지를 전할지 궁금증을 불러일으키고 있다.';( Merry Christmas :)'는 지난 10월 발매된 'THE ONE YOU WANTED (더 원 유 원티드)' 이후 약 2개월 만의 신보로, 박재범의 첫 크리스마스 캐럴이다. 서로 다른 매력을 가진 두 가지의 알앤비 트랙이 수록돼 듣는 재미를 더할 전망이다.박재범은 데뷔 이후 뮤지션부터 제작자, 사업가로서 다각적인 활동을 펼치며 압도적인 영향력으로 대중문화를 이끌고 있다. 올해 초 'Jay Park Season (제이팍 시즌)'이라는 대규모 프로젝트를 발표하고 어느 때보다 활발한 음악 행보를 펼친 바 있다.한편 박재범의 새 디지털 싱글 ';( Merry Christmas :)'는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr