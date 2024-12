텐아시아 DB

브랜뉴뮤직 소속 8인조 보이그룹 YOUNITE(유나이트)가 1ST SINGLE ALBUM ‘Y’의 하이라이트 메들리를 공개하며 새 앨범 발매에 대한 기대감을 높였다.오늘(6일) 0시, 유나이트(은호, 스티브, 은상, 형석, 우노, DEY, 경문, 시온)는 공식 SNS 채널들을 통해 새 앨범 ‘Y’의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다. 이번 앨범에 수록된 3곡의 하이라이트 구간과 타이틀곡 ‘TASTE(테이스트)’의 안무, 각 트랙의 분위기를 엿볼 수 있는 영상은 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.첫 번째 트랙 ‘너의 향기는 나를 깨우니까 (Perfume)’는 사랑의 달콤함을 섬세하게 표현한 부드러운 멜로디가 중독적인 매력을 선사하는 곡이다. 새 앨범 ‘Y’를 통한 유나이트 멤버들의 성장을 돋보이게 한다.두 번째 트랙이자 타이틀곡 ‘TASTE(테이스트)’는 펑키한 멜로디와 중독적인 휘슬 사운드가 돋보이는 힙합 트랙이다. 유나이트만의 청량감 넘치는 매력에 성숙함을 더해 완성도를 높였다. 특히, 치명적인 보이스가 돋보이는 후렴 구간 “Taste taste / Wanna know what you’ll get some?”으로 강렬한 중독성을 예고하며 완곡에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.또한, 리더 은상이 작사, 작곡에 참여한 세 번째 트랙 ‘Episode(에피소드)’는 지난 여정을 함께해 준 팬들에게 감사함을 전하며 앞으로의 여정도 함께 행복하길 바라는 마음을 담은 팬송이다. 따뜻하고 서정적인 가사와 어쿠스틱 기타 연주가 리스너들의 마음을 어루만져 준다.이처럼 유나이트만의 매력과 생동감 넘치는 에너지가 가득 담긴 첫 싱글 앨범 ‘Y’는 오는 11일 오후 6시에 발매되며, 같은 날 오후 8시 열리는 쇼케이스를 통해 타이틀곡 ‘TASTE(테이스트)’ 무대를 최초로 공개할 예정이다. 특히, 이번 쇼케이스는 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록하며 유나이트의 뜨거운 인기를 입증했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr