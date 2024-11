사진제공=CJ ENM

K팝 시상식 '2024 MAMA AWARDS(마마 어워즈)'가 특급 무대를 선사한다.매년 한계를 뛰어넘는 스케일과 무대를 선사하며 전 세계 K팝 팬들의 관심을 받아온 글로벌 대표 K팝 시상식 '2024 MAMA AWARDS' 개최가 드디어 코 앞으로 다가왔다. 한국시간 오는 11월 22일(미국 현지시간 21일) 미국 LA 돌비씨어터에서 포문을, 그 열기를 이어 같은 날 22일과 23일 일본 교세라 돔 오사카에서 릴레이로 진행된다. 이 가운데, 신드롬의 주인공 브루노 마스(Bruno Mars)와 로제(ROSÉ)가 라인업에 이름을 올렸다.팝스타 브루노 마스는 'Just the Way You Are'(저스트 더 웨이 유 어), 'Marry You'(메리 유), 'Uptown Funk'(업타운 펑크), 'That's What I Like'(댓츠 왓 아이 라이크) 등 제목만으로도 콧노래를 불러일으키는 다수의 흥행곡을 배출한 아티스트로, 싱어송라이터이자 프로듀서로도 활발한 활동을 이어오고 있다.K팝을 넘어 글로벌 아티스트로 자리매김한 로제는 솔로 아티스트로서의 활동에서도 스포티파이 차트 섭렵은 물론 K팝 여자 솔로 아티스트 1억 스트리밍 최단기 돌파 등 괄목할만한 기록을 써내려가고 있다. 오는 12월 6일 전곡 작사·작곡에 참여한 첫 번째 정규 앨범 'rosie'(로지_를 통해 보다 솔직하면서도 내밀한 자신만의 이야기를 전할 것으로 기대를 모은다.브루노 마스와 로제는 오는 로제의 정식 컴백을 앞두고 발매된 선공개 싱글 'APT.'(아파트)를 함께 작업했다. 이들은 국내 음원 차트 최정상은 물론 미국 빌보드 차트와 영국 오피셜 싱글차트 등 글로벌 차트까지 휩쓸며 돌풍을 일으키고 있다. 특히, 두 사람은 'APT.'로 Mnet '엠카운트다운' 1위 후 SNS 통해 팬들을 향해 감사한 마음과 기쁨을 센스 있게 표출하기도 했다. 경쾌한 멜로디와 함께 전 세계에 '아파트 게임'을 즐기는 모습은 물론 재치 있는 영상미로 가득한 뮤직비디오 역시 큰 사랑받은 바, 이들이 과연 '2024 MAMA AWARDS'에서 어떠한 스테이지를 선사할지 기대가 쏠린다.연신 화제 선상에 오르고 있는 '2024 MAMA AWARDS'의 화력을 더욱 상승시켜줄 브루노 마스와 로제의 무대는 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 챕터1인 11월 22일 금요일에 만나볼 수 있다.한편, 매년 연말 독보적인 볼거리로 가득 장식하며 숱한 화제를 일으켜온 전 세계가 주목하는 K팝 시상식 '2024 MAMA AWARDS'는 타이틀 스폰서로 전 세계 200여 개 국가에 결제 네트워크를 운영하는 글로벌 결제기술기업 비자(Visa)가 함께한다. '2024 MAMA AWARDS'는 한국 시간으로 오는 11월 22일 낮 12시 미국 LA 돌비씨어터에서 시상식이 열린다. 같은 날 22일 오후 4시 일본 교세라 돔 오사카에서는 레드카펫으로 챕터1이 시작된다. 또한 23일 챕터2는 13시에 레드카펫이, 15시부터 시상식이 진행될 예정이다. '2024 MAMA AWARDS' 현장 생중계는 Mnet뿐 아니라 유튜브 채널 Mnet K팝을 비롯해 엠넷플러스(Mnet Plus) 등을 통해 시청 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr