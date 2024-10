사진=MORE VISION(모어비전) 제공

가수 박재범의 팝업스토어가 오픈됐다.박재범은 9일부터 오는 13일까지 서울 성동구에 위치한 베이컨트 성수에서 팝업스토어 'THE ONE YOU WANTED (더 원 유 원티드)'를 진행한다.이번 팝업스토어는 박재범의 정규 6집 'THE ONE YOU WANTED' 발매를 기념해 진행되는 것으로, 다양한 박재범의 모습을 엿볼 수 있는 전시뿐만 아니라 방문객들이 직접 참여할 수 있는 포토 부스 등 다양한 프로그램도 마련돼 팝업스토어를 방문한 팬들에게 값진 추억을 선물하고 있다.또한 앨범의 재킷 콘셉트와 연계되어 아티스트의 모습에 포커싱한 세련된 Jay Park 버전, 일상의 모습을 기록한 캐주얼하고 내추럴한 Jay Bum 버전으로 구성된 각 공간은 박재범과 팬을 위한 공간으로 꾸며져 방문객들에게 특별한 경험을 선사한다.특히 박재범의 남다른 감각이 느껴지는 다양한 MD도 만나볼 수 있다. 후드, 반소매 티셔츠, 볼캡, 동전지갑의 경우 미국 스트리트 패션 브랜드 '반디 더 핑크 (Vandy the Pink)'와 컬래버를 진행했다고 알려져 뜨거운 관심이 쏠린 가운데, 정규앨범을 포함한 필름 카메라, 달력 포스터, 니트 블랭킷 등 총 9종의 상품들이 소장 가치를 높이고 있다.박재범은 지난 8일 정규 6집 'THE ONE YOU WANTED'를 발매했다. 'THE ONE YOU WANTED'는 지난 2019년 선보인 'The Road Less Traveled (더 로드 레스 트레블드)' 이후 약 5년 반 만에 발표하는 정규앨범으로, 지난 2017년 '한국대중음악상'에서 '올해의 음악인상', '최우수 알앤비&소울 음반상'을 수상한 'EVERYTHING YOU WANTED (에브리씽 유 원티드)' 앨범 이후 8년 만에 선보이는 가장 박재범다운 R&B 앨범으로 음악 팬들의 호평을 받고 있다.한편 박재범의 정규 6집 발매 기념 팝업스토어 'THE ONE YOU WANTED'는 사전 예약 없이 누구나 현장 방문 후 순차적으로 관람 가능하며, 오는 13일까지 개최된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr