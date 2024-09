사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 쯔위가 솔로 데뷔를 나흘 앞두고 신곡 'Run Away'(런 어웨이) 뮤직비디오 티저를 첫 선보였다.쯔위는 오는 6일 솔로 데뷔 앨범 'abouTZU'(어바웃 쯔)와 타이틀곡 'Run Away'를 발매한다. JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 2일 0시 공식 SNS 채널에 'Run Away' 뮤직비디오 첫 번째 티저 영상을 공개하고 분위기를 달궜다.티저는 스산한 사운드와 영상미로 파격적 분위기를 풍기며 몰입도를 높였다. 떨어지는 꽃잎, 빨간 실타래 그리고 누군가의 눈을 가리는 장면이 등장했고 강렬한 눈빛과 함께 걸어나가는 쯔위의 또각또각 발걸음 소리까지 이목을 사로잡는다. 이어 피아노 소리 위 울려 퍼지는 노랫말 "Run, run away"가 입혀져 뮤직비디오 완편을 향한 기대를 수직 상승시켰다.쯔위의 솔로 데뷔곡 'Run Away'는 '오랜 기다림 끝에 마음을 주기 시작하면 누구도 본 적 없는 모습으로 모든 사랑을 쏟아낸다'는 메시지를 담고 있다. 인트로 피아노 선율 이후 울려 퍼지는 포 온 더 플로어(Four on the floor) 리듬과 후렴의 강렬한 신스 베이스가 심장을 울린다. 신스팝 댄스 장르 위 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사한 가사가 쯔위의 재발견을 이끌 예정이다.쯔위의 솔로 데뷔 앨범명 'abouTZU'는 영단어 'about'과 'TZUYU'(쯔위)를 합해 이름 지었다. 나연, 지효에 이어 트와이스 세 번째 솔로 주자로 나선 쯔위는 '트와이스 막내'에서 '솔로 아티스트'로 거듭나고 새롭게 활약할 것으로 기대를 모은다.한편, 쯔위의 솔로 데뷔 앨범 'abouTZU'와 타이틀곡 'Run Away'는 오는 6일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 각종 온라인 음원 사이트에서 감상 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr