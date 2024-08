사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

사진=KBS2 '1박 2일'

'1박 2일' 조세호가 유재석에게 라이벌 의식을 느끼지 않는다고 밝혔다.25일 방송된 KBS2 '1박 2일 시즌4'에서는 지난주에 이어 새 멤버 이준, 조세호와 함께한 '2024 여름 캠프'가 펼쳐졌다.이날 무한 인물 퀴즈 끝에 점심 식사를 확보한 이준은 김종민과 딘딘이 막내 유선호에게 밥을 양보하는 모습을 보고 깜짝 놀랐다.이준은 "원래 이런 분위기인가? 밥을 10시간 만에 먹는데 양보하는게 너무 대단하다"고 감탄하며 "인생에서 가장 쾌락적인 맛"이라고 표현해 웃음을 자아냈다.쉬는 시간, 문세윤은 이준에게 "방귀 트는 거 어떻게 생각하냐. 비위 상하냐"며 걱정했고, 딘딘은 "몰상식하게 많이 뀌어도 괜찮냐"고 물어 배꼽을 쥐게했다.첫 촬영 소감을 묻자 이준은 "드라마 촬영보다 힘든 것 같다"고 토로했다. '겨울 VS 여름 텐트에서 자야 한다면?' 밸런스 질문을 던진 멤버들은 "여름에는 모기 물리고 잠을 잘 수가 없고, 겨울에는 얼굴이 언다"고 겁을 줬다.저녁 복불복을 건 '릴레이 액션 일기'는 약 1시간, 11차 시도 만에 성공했다. 살신성인 자세로 예능감을 보여준 MVP 조세호는 "양배추 시절에 KBS 본관 앞에서 1박 1일 오프닝 촬영하는 걸 본 적 있다. 부러웠는데 나한테 섭외가 들어오니까 감회가 새롭다"고 속내를 이야기했다.잠자리 복불복을 걸고 진행된 '진실게임.' 김종민은 '기존 멤버보다 새로운 멤버가 좋다'에 "그렇다. 간 사람들은 간 거"라고 당당하게 말했고 '진실'로 판정됐다. 이에 "정훈이형 미안합니다. 연락할게요"라고 사과해 폭소를 유발했다.'1박 2일로' 대상을 두 번이나 탄 문세윤은 '이정규보다 주종현PD가 좋다'는 말에 "그렇다"고 답했고 진실로 나왔다. 그는 당황하면서도 "이거 용하다"며 감탄했다.조세호 차례가 돌아오자 멤버들은 한 마음으로 "재석이형 얘기하지 말라고 했는데, 해도 되냐"고 물었다. "왜 불편하게 하냐"는 조세호의 말에도 멤버들은 꿋꿋했다."남희석과 유재석은 어떤 존재냐"는 질문에 조세호는 "남희석은 스승 같은 존재, 유재석 감사한 분이다. 남희석이 나를 발굴했고, 유재석이 이끌어줬다"고 말했다.'나는 유재석을 짓밟으러 왔다' YES OR NO에서 조세호는 "아니"라고 답했고 '진실'로 드러났다.유선호는 '새 멤버 이준 조세호가 너무 좋다'고, 딘딘은 '이준보다 잘생겼다고 생각하지 않는다'로, 이준은 '문세윤이 조세호보다 외모가 낫다'로 진실을 이야기했다.'6연속 진실'을 말하며 멤버 전원 실내취침이 결정됐다. 첫날밤 이준은 "처음인데 오래된 것 같다. 웃겨야 되는데 걱정"이라고 털어놨다. 조세호는 "기대했던 느낌이라 좋다. 원래 하고 있던 느낌이라 좋다"고 첫 녹화 소감을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr