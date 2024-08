사진=이지혜 sns

방송인 이지혜가 달라진 비주얼을 공개했다.12일 이지혜는 자신의 인스타그램에 "표정 뭔데ㅋㅋㅋ 멋있어?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속에서 이지혜는 옅은 메이크업을 한 채 카메라를 응시하고 있다. 특히 평소 어깨 밑까지 내려오던 머리를 턱 위 기장까지 짧게 잘라 더욱 또렷해진 이미지를 보여주고 있어 보는 이들의 눈길을 끈다.1980년생인 이지혜는 1998년 그룹 샵(S#arp) 멤버로 데뷔했다. 샵은 '내 입술 따뜻한 커피처럼' 'Tell me tell me' 'Sweety' 등 많은 히트곡으로 사랑을 받았다.이후 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr