그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 선공개곡으로 국내외 음원 차트를 석권하며 컴백에 시동을 걸었다.25일 소속사 웨이크원은 ZEROBASEONE이 지난 24일 발매한 미니 3집 'You had me at HELLO (유 해드 미 앳 헬로우)'의 수록곡 'SWEAT (스웨트)'는 전 세계 25개 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 차지했다고 밝혔다. 이 곡은 아이튠즈 톱 송 차트에서 전 세계 25개 지역 톱1에 랭크됐으며, 전 세계 톱 송 차트에서는 4위, 유럽 9위를 기록했다.'SWEAT'는 국내 주요 음원 사이트인 멜론 HOT100(발매 30일 이내) 7위, HOT100(발매 100일 이내) 19위를 기록하는 등 주요 국내 음원차트 상위권에도 이름을 올렸다. 일본 최대 음원 사이트 라인뮤직 실시간 TOP100 4위에 올랐으며, 일본 아이튠즈 K-POP, POP 차트에서 1위, 전 장르 차트에서 11위를 기록했다. 중국 QQ뮤직 톱 트렌드 차트에서도 3위를 기록하며 한중일 고른 상승세를 보여줬다.'SWEAT' Special Summer Viedo(스페셜 서머 비디오)의 인기도 뜨겁다. 공개 13시간 만인 이날 오전 7시 기준 163만 조회수를 기록했으며, 유튜브 인기급상승 음악 13위에 오르는 등 상승세를 이어간다.'SWEAT'는 신스 멜로디와 알앤비 보컬의 도입부가 단숨에 귀를 사로잡는 신나는 하우스 장르의 댄스곡이다. 작열하는 태양 아래 '너'와 함께 추는 춤에만 몰두해 아무것도 생각나지 않는 지금 이 순간을 노래한다. 아홉 멤버의 청량감 넘치는 보컬이 높은 중독성을 선사한다.ZEROBASEONE은 이날 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출격, 여름의 뜨거움과 열정을 매력적으로 그린 선공개곡 'SWEAT' 무대를 펼친다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr