유나이트, 오는 1일 6TH EP 'ANOTHER'로 7개월 만에 컴백

브랜뉴뮤직 소속 9인조 보이그룹 YOUNITE(유나이트)가 오는 5월 1일 컴백을 확정했다.금일(11일) 0시, 유나이트(은호, 스티브, 현승, 은상, 형석, 우노, DEY, 경문, 시온)는 공식 SNS 채널들을 통해 6TH EP 'ANOTHER'의 로고 모션을 기습 공개하며 다음 달 1일 컴백을 공식화했다.해당 로고 모션에는 이번 6TH EP 앨범 제목인 'ANOTHER'와 그룹명 'YOUNITE'가 왼쪽과 오른쪽에 번갈아 롤링 되다 의미심장한 비트와 함께 서서히 'YOUNITE', 'ANOTHER' 순서로 멈추며 눈길을 끌었는데, 이어 발매일과 시간이 공개되며 글로벌 팬들의 기대감을 증폭시켰다.특히, 유나이트는 지난 6일 개최된 팬 콘서트에서 관객들을 깜짝 놀라게 한 'Why you GEEKIN' 쿠키영상을 지난 8일 공식 SNS 채널들을 통해 공개한 바 있는데, 두 영상에 동일하게 강렬한 사이렌 소리가 담겨 있어 그동안 Z세대 대표 청량돌로 자리매김해온 유나이트가 이번에는 어떤 'ANOTHER'한 모습을 보여줄지 귀추가 주목되고 있다.한편, 유나이트의 6TH EP 'ANOTHER'는 오는 5월 1일 오후 6시에 전격 발매되며, 오늘 오후 예약 판매를 시작으로 발매일까지 'ANOTHER'한 프로모션 콘텐츠들을 공개하며 컴백 열기를 더할 예정이다.