범키, 오는 21일 CCM 정규 앨범 들고 전격 컴백

가수 범키가 오는 21일 CCM 정규 앨범 'The Obedient'로 컴백한다.소속사 브랜뉴뮤직은 오늘(8일) 공식 SNS 채널들을 통해 범키의 새 정규 앨범 'The Obedient'의 세 가지 콘셉트 포토를 공개하며 눈길을 끌었는데, 첫 번째 콘셉트 사진 속 범키는 올 블랙 슈트 셋업에 십자가 모양의 실버 액세서리를 매치하며 남다른 아우라를 선보였다.또한 범키의 움직임이 잔상처럼 이어지며 신비로운 분위기를 자아낸 두 번째 사진에 이어 두 손을 모으고 기도하는 세 번째 사진 속 범키의 모습은 보는 이들의 시선을 사로잡았다.'The Obedient'는 범키가 지난 2016년 발표한 ‘U-TURN’ 이후 약 8년 만에 발매하는 정규 앨범이자 그의 첫 번째 CCM 앨범으로, 많은 사람들에게 사랑받고 있는 CCM 명곡들을 범키만의 스타일로 재해석하고 새로운 신곡까지 선보이며 범키의 종교적 신념과 숭고함, 신에 대한 경외를 담아냈다.오늘 콘셉트 포토를 공개하며 본격적인 컴백 프로모션을 시작한 범키는 앞으로 무드 샘플러, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다양한 티징 콘텐츠들을 선보이며 앨범에 대한 기대감을 더할 예정이다.한편, 범키의 새 앨범 'The Obedient'는 오는 21일 오후 6시에 전격 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr