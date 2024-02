그룹 샤이니 콘서트/사진 = SM엔터테인먼트

그룹 샤이니가 약 6년 만의 도쿄돔 콘서트를 성황리에 마쳤다.지난 2월 24~25일 일본 도쿄돔에서 개최된 ‘SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME’(샤이니 월드 VI 퍼펙트 일루미네이션 재팬 파이널 라이브 인 도쿄돔)은 샤이니가 지난해 9~11월 3개월간 일본 총 4개 도시를 순회한 아레나 투어를 집대성하고 한층 업그레이드해 투어의 화려한 막을 내리는 콘서트로, 양일 공연 전석 매진을 기록하며 총 10만 명의 관객을 운집해 샤이니의 강력한 티켓 파워와 굳건한 현지 인기를 실감케 했다.샤이니는 이번 공연에서 대표 히트곡 ‘Sherlock•셜록 (Clue + Note)’ 일본어 버전으로 오프닝을 웅장하게 열었다. 곡의 도입부 가사인 ‘SHINee’s BACK’이 6년 만에 도쿄돔 가득 울려 퍼지자 폭발적인 함성이 터져 나와 시작부터 관객들을 열광에 빠뜨렸다.또한 록 버전 편곡으로 강렬한 분위기를 극대화한 ‘HARD’, 청량하고 감각적인 ‘View’, 뜨거운 에너지로 넓은 공연장을 꽉 채운 ‘Everybody’, ‘Lucifer’ 등 다양한 히트곡 무대, ‘Like It’, ‘Body Rhythm’, ‘JUICE’, ‘Runaway’, ‘The Feeling’ 등 글로벌한 사랑을 받은 앨범 수록곡 무대로 샤이니의 과거와 현재를 아우르는 다채로운 음악과 퍼포먼스를 펼쳤다.특히 오랜만에 도쿄돔에서 현지 팬들과 마주하는 만큼, ‘Dream Girl’, ‘데리러 가 (Good Evening)’, ‘Don’t Call Me’, ‘누난 너무 예뻐 (Replay)’, ‘산소 같은 너 (Love Like Oxygen)’ 일본어 버전, ‘Picasso’, ‘Stranger’, ‘Your Number’, ‘Fire’, ‘Love’, ‘君のせいで’(키미노세이데/너 때문에), ‘Get The Treasure’, ‘Keeping love again’, ‘SUPERSTAR’ 등 팬들이 보고 싶어하던 현지 발표곡까지 약 3시간 동안 총 28곡의 풍성한 세트리스트를 선보여 열띤 호응을 얻었다.더불어 콘서트 현장을 찾은 관객들은 팬 라이트로 이룬 찬란한 민트빛 물결 속에서 샤이니에게 큰 응원과 함성을 보내며 공연을 열정적으로 즐긴 것은 물론, 앙코르 전 샤이니의 일본곡 ‘君がいる世界’(키미가이루세카이/네가 있는 세계)를 떼창하고, 도쿄돔에서 다시 만난 샤이니를 환영하는 의미를 담은 ‘SHINee’s BACK’, 영원을 약속하는 ‘SHAWOL♥SHINee’ 문구를 만드는 카드 섹션 이벤트를 선사해 멤버들에게 깊은 감동을 안겨 눈길을 끌었다.공연 말미 샤이니는 팬들을 향한 진심 어린 마음을 녹인 ‘1000年, ずっとそばにいて…’(센넨, 즛토소바니이테/천년, 계속 곁에 있어줘)를 열창하며 이번 공연의 피날레를 장식, “6년 만에 도쿄돔에 오게 돼서 실감이 안 났지만 이렇게 다시 이곳에 설 수 있어서 기쁘다. 여러분이 보내주시는 에너지가 다 전해졌고 늘 저희 곁에 있어 주셔서 감사하다. 이번 공연을 비롯한 샤이니와 샤이니월드의 만남을 꼭 기억해 주시면 좋겠다. 언제나 여러분이 저희 희망이고 샤이니는 지금부터 시작이다”라는 소감으로 벅찬 마음을 표현했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr