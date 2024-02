배우 이성경이 헤어 케어 전문 브랜드 '츠바키(TSUBAKI)'는 아시아 엠버서더로 발탁됐다.19일 츠바키는 아시아 엠버서더로 배우 이성경을 발탁해 츠바키의 상징적인 컬러 레드와 까멜리아를 컨셉으로 매끈하고 윤기 나는 헤어 스타일이 돋보이는 화보를 선보였다.츠바키 관계자는 “매끈하고 윤기 나는 머리 결을 자랑하는 배우 이성경의 깨끗하고 세련된 이미지가 브랜드 이미지와 부합하여 브랜드 모델로 선정했다”고 말했다.츠바키는 새로운 엠버서더 이성경과 함께 ‘The power of camellia’ 캠페인을 시작으로, 다양한 브랜드 활동을 통해 츠바키의 뛰어난 제품력과 세련된 이미지를 선보일 예정이다.츠바키의 제품은 3가지 라인으로 만나볼 수 있다.촉촉하고 윤기 나는 모발로 가꿔주는 ‘프리미엄 모이스트 & 리페어 라인’, 숱이 적고 가늘어 힘없는 모발에 볼륨감을 부여해 풍성해 보이고 부드러운 모발로 케어 해주는 ‘프리미엄 볼륨 & 리페어 라인’, 극도로 건조하고 손상된 모발을 위한 최상위 프리미엄 라인인 ‘프리미엄 EX 인텐시브 리페어 라인’으로 구성되어 있어 모발 고민에 따라 제품을 선택할 수 있으며, ‘0초 헤어팩’으로 잘 알려진 츠바키의 아이쿠 닉 아이템 프리미엄 EX 리페어 마스크 또한 오랫동안 베스트 아이템으로 참고할 수 있다.츠바키의 다양한 헤어 케어 아이템들은 올리브영, 쿠팡, 코스트코 등에서 구매 가능하다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr