뉴진스, K팝 女 아티스트 유일 '빌보드 위민 인 뮤직 어워드'서 수상

그룹 뉴진스가 미국 유수의 음악 시상식에서 또 하나의 트로피를 추가했다.24일(이하 현지시간) 빌보드가 발표한 '2024 빌보드 위민 인 뮤직 어워드'(2024 Billboard Women In Music Awards) 수상자 명단에 따르면, 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 '올해의 그룹상'(Group of the Year Award)을 수상한다. K-팝 여성 아티스트로 이 부문에서 상을 받는 것은 뉴진스가 처음이다. 뉴진스는 오는 3월6일 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터(YouTube Theater)에서 열리는 이 시상식에 참석할 예정이다.2007년 시작된 '빌보드 위민 인 뮤직 어워드'는 한 해 음악산업에 큰 영향을 끼친 최고의 여성 아티스트, 크리에이터, 프로듀서, 경영진 등을 선정해 시상하는 시상식이다. 올해 마렌 모리스(Maren Morris), 아이스 스파이스(Ice Spice), 찰리 XCX(Charli XCX), 카일리 미노그(Kylie Minogue), 템스(Tems) 등 글로벌 톱 여성 아티스트들이 부문별 수상자로 선정된 가운데, 뉴진스는 유일한 K-팝 여성 아티스트로 이름을 올렸다.뉴진스는 2023년 한 해 글로벌 음악시장을 강타했다. 이들은 두 번째 EP '겟업'(Get Up)으로 K-팝 그룹 중 데뷔 후 최단기간(1년)에 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 1위(2023년 8월 5일 자)에 올랐다. 이 음반이 26주 연속 이 차트에 머무르며 뉴진스는 K-팝 걸그룹 최장기간 차트인 타이기록을 세웠다.또한, 뉴진스는 빌보드 메인 송차트 '핫 100'에도 지난해에만 5곡('OMG', '디토'(Ditto), '슈퍼샤이'(Super Shy), 'ETA', '쿨 위드 유'(Cool With You))을 진입시켰다. 이러한 성과를 바탕으로 뉴진스는 미국 3대 음악 시상식 '빌보드 뮤직 어워드'(BBMAs)에서 '톱 글로벌 K-팝 아티스트'(Top Global K-pop Artist)’를 수상하고, K-팝 걸그룹 최초로 공연을 펼쳤다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr