/사진제공=SM엔터테인먼트

NCT DREAM과 라이즈가 미국 '2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈 (2024 iHeartRadio Music Awards)'에 나란히 노미네이트 됐다.20일 소속사 SM엔터테인먼트는 이 같은 소식을 전했다. 앞서 미국 아이하트라디오는 지난 18일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 '2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈' 후보 리스트를 발표했다. 이에 따르면 NCT DREAM이 '올해의 K팝 아티스트 (K-pop Artist of the Year)', 라이즈가 '베스트 뉴 아티스트 (K팝) (Best New Artist (K-pop))' 부문에 이름을 올려 SM 아티스트의 글로벌 파워를 다시 한번 실감하게 했다.NCT DREAM은 지난해 7월 발표한 정규 3집 'ISTJ'(아이에스티제이)로 432만 장이 넘는 음반 판매고 기록 및 국내외 음악 차트 1위를 석권했다. 또한 한국을 비롯해 북남미, 유럽, 아시아 등 전 세계 26개 도시 41회에 걸친 두 번째 월드 투어를 성공적으로 마쳤으며, 지난해 12월에는 미국 최대 연말 축제 '2023 아이하트라디오 징글볼 투어 (2023 iHeartRadio Jingle Ball Tour)'에도 참여, 내로라 하는 세계적인 팝스타들과 함께 무대를 펼치는 등 글로벌한 영향력을 더욱 확장해가고 있다.2023년 9월 데뷔한 라이즈는 '함께 성장(Rise)하고 꿈을 실현(Realize)해 나아가는 팀'이라는 이름처럼, 첫 싱글 앨범 'Get A Guitar'(겟 어 기타)로 데뷔한 지 일주일 만에 초고속 '밀리언셀러'에 등극했다. 이어 'Get A Guitar', 'Memories'(메모리즈), 'Talk Saxy'(토크 색시) 등 각기 다른 매력의 독자적 장르 이모셔널 팝을 선사, 1월 5일 발표한 ‘Love 119’(러브 원원나인)으로 자체 최고 순위인 멜론 TOP100 차트 7위(18일 기준)를 경신하고, 아이튠즈 톱 송 차트 전 세계 9개 지역 1위, 음악방송 1위에 오르는 등 많은 사랑을 받고 있다.'아이하트라디오 뮤직 어워즈'는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 2014년부터 주최하는 음악 시상식. 지난 1년 동안 아이하트라디오 방송국과 애플리케이션에서 가장 많이 재생된 아티스트와 노래 등을 선정하는 유력 시상식이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr