[사진제공 = 텐투엔터테인먼트]

가수 황치열이 따뜻하고 설렘 가득한 연말 감성으로 돌아온다.황치열은 오늘(23일) 0시 공식 SNS에 첫 번째 겨울 앨범 'I LOVE WINTER'(아이 러브 윈터)의 트랙리스트를 게재했다. 공개된 사진은 빨강과 초록색의 조화 속에 크리스마스를 떠오르게 하는 오브제들로 꾸며져 눈길을 끈다.트랙리스트에 따르면, 신보에는 타이틀곡 '찬란한 겨울 (Beautiful Winter)'을 포함해 '다시 겨울이야 (Winter, Again)', '겨울이니까 (Since It's Winter) (Duet With 김창연)', '아마 내일은 (Tomorrow)', '겨울밤 (A Winter Night)'까지 총 5곡이 수록된다. 민연재, V.O.S 최현준 등 완성도 높은 음악을 선보여 온 작가진의 지원사격이 돋보인다. 특히, 황치열은 마지막 트랙 '겨울밤 (A Winter Night)'의 작사에 참여해 의미를 더했다.황치열은 오는 12월 11일 신보 'I LOVE WINTER'를 발매한다. 황치열이 데뷔 후 선보이는 첫 겨울 앨범으로, 많은 이들이 행복한 연말을 보내길 바라는 메시지가 담겼다. 황치열의 감미로운 보컬과 감성으로 완성된 크리스마스 선물 같은 신보에 기대감이 고조된다.한편, 황치열의 첫 번째 겨울 앨범 'I LOVE WINTER'는 내달 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr