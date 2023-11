에스파 'Drama' 자체 콘텐츠, 몰입감 有 연기력+연출 화제…다음은 SF다

‘드라마퀸’ 에스파(aespa, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 고퀄리티 자체 콘텐츠로 화제를 모으고 있다.22일 에스파 각종 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 공개된 자체 콘텐츠 ‘Who visit the VILLA?’(후 비지트 더 빌라?)의 두 번째 에피소드 ‘Who are you?’(후 아 유?) 포스터 및 티저 영상은 에스파의 새로운 비주얼과 분위기가 담겨있어 이목을 집중시켰다.이번 콘텐츠는 미스터리한 별장에서 펼쳐지는 세 가지 이야기를 다루는 옴니버스 드라마로, SF, 스릴러, 코미디 등 다채로운 장르의 시놉시스와 각자 주어지는 캐릭터에 맞춰 상황에 맞게 즉흥연기를 펼치는 멤버들의 모습을 만날 수 있어 뜨거운 반응을 얻고 있다.앞서 공개된 첫 번째 에피소드 ‘Hide and Seek’(하이드 앤 시크)는 외출한 엄마를 기다리며 별장에서 놀고 있는 네 자매의 비밀스러운 숨바꼭질을 그린 이야기로, 멤버들의 코믹하면서도 몰입력 있는 연기와 완성도 높은 연출로 화제를 모은 바 있으며, 23일 오후 10시 공개될 두 번째 에피소드는 SMCU aespa 세계관을 각색한 콘텐츠인만큼 더욱 기대가 모아진다.한편, 에스파가 재해석한 글로벌 대표 캐럴곡 ‘Jingle Bell Rock’(징글 벨 록)은 오는 24일 오후 2시 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr