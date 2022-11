방탄소년단 진 생일 축하 국내 서포트들의 '1204 Happy JIN Day'

방탄소년단(BTS) 진의 생일(12월 4일)을 축하하기 위한 국내 서포터들이 공개되며 팬들의 뜨거운 관심이 집중되고 있다.진의 국내 오랜 팬계정인 '보이 비 미드'(BOY BE MYTH)는 진의 생일을 기념하기 위해 11월 24일부터 11월 30일까지 용산구 한남더힐 APT 인근 옥외 광고를 진행한다.화면을 가득 채운 진의 수려한 모습과 함께 씌여진 '#1204_사랑하는석진에게 어느 때보다 따뜻한 겨울이기를'라는 문구에서 진에 대한 팬들의 각별한 애정을 느낄 수 있다.진의 국내 대형 팬서포트인 '위드석진'은 돌아오는 12월 1일 부터 12월 7일까지 홍대입구역 공항철도 DS 영상광고가 송출된다고 전했다.또 진의 생일을 축하하기 위해 일본 팬계정인 'JP_Jinfanbase'와 함께 부산 서면 롯데백화점에서 12월 1일부터 7일까지 7일간 전광판 영상광고를 진행할 예정이다.'석진이의 모든 시간속에 우린 함께야'라는 슬로건으로 진행되는 이번 생일 서포트는 진을 사랑하고 응원하는 수많은 국내팬들의 모금과 마음이 모여 진행되어 그 의미는 더욱 특별하다.'위드석진'은 진의 오래된 대형 국내 서포터즈로 지난 4월 '슈퍼 참치' 유튜브 광고와 제64회 그래미 어워드(GRAMMY AWARDS)에 TV 광고 서포트, 3월 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL) 개최를 축하하며 LED 트럭 서포트, 지난해 진의 생일 미국 뉴욕 타임스퀘어 로이터 사인보드에 축하 광고 등을 진행하며 진에 대한 남다른 애정을 드러내 왔다.또다른 팬서포트인 '김석진 서포터즈'는 '올포진'과 함께 진의 생일을 맞아 전국 약 1,250여개 "올리브영 매장"에 11월 27일부터 12월 4일까지 일주일간 스크린 영상 광고를 송출할 예정이다.'김석진 서포터즈'는 진의 국내 서포터즈계정으로 지난해 신촌 유플렉스 옥외 전광판 광고와 유플렉스 지하 연결통로 DID광고, 홍대 M스크린 광고 영상을 진행해 진의 생일을 축하했다.또 지난 11월 16일 서울 여의도 한강공원에 위치한 '석진숲' 조성으로 지구 사랑을 실천하며 선한 영향력을 전파해 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.진의 일본 팬계정인 '마키'(まき)는 일본의 많은 아미들과 함께 진의 생일을 축하하기 위해 11월 21일 부터 12월 6일까지 건대입구역 CM보드 광고를 송출한다고 전했다.진의 모교인 건국대학교와 가장 가까운 지하철역인 건대입구역에서 진행되는 영상속에는 '우리 진의 행복이 우리의 행복입니다'라는 문구로 진심을 전했다.특히 진을 만난 감사와 "계속 기다리고 있어"라는 마음을 광고 영상에 담을 수 있었다며 진에 대한 깊은 애정과 응원을 나타냈다.진의 생일을 앞두고 다양한 곳에서 진행되는 이벤트들이 하나씩 공개되면서 팬들의 설레임은 커지고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr