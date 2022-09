리정 / 사진=리정 인스타그램

댄서 리정이 근황을 전했다.리정은 지난 18일 자신의 인스타그램 계정에 “In a paradise with people who make my actual life paradise.(내 삶을 낙원으로 만들어주는 사람들과 낙원에서)”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 초록색 수영복을 입고 포즈를 취하고 있는 리정의 모습이 담겨있다.한편, 리정은 활발히 방송 활동 중이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr