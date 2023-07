'4세대의 미래' 미래소년, 신곡 'JUMP!' MV 티저 공개

'4세대의 미래' 미래소년이 풋풋한 청춘 에너지가 담긴 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.미래소년(이준혁, 리안, 유도현, 카엘, 손동표, 박시영, 장유빈)은 지난 15일 공식 유튜브 채널에 미니 5집 'Boys will be Boys'(보이즈 윌 비 보이즈)의 타이틀곡 'JUMP!'의 뮤직비디오 티저를 올렸다.영상 속 미래소년은 락커룸과 농구장을 배경으로 자유분방한 매력을 발산한다. 경쾌하게 리듬을 타는 멤버들의 모습이 활기찬 에너지를 선사하는 가운데, 스포티룩에 액세서리를 매치한 힙한 스타일링으로 보는 재미를 더했다.타이틀곡 'JUMP!'는 팝, 뉴잭스윙, 얼터너티브 락의 장르적 요소들이 더해진 곡이다. 농구공처럼 통통 튀는 리듬과 미래소년만의 에너제틱한 매력이 어우러져 강한 중독성을 예고했다.미래소년의 미니 5집 'Boys will be Boys'는 전작 'Ourturn'을 잇는 '소년' 시리즈의 연장선이다. 미래소년은 청량한 소년미에 스포티함을 첨가한 새로운 '코스믹 청량' 콘셉트로 '가요계 MVP'를 향한 당찬 도전장을 내민다.한편, 미래소년은 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 'Boys will be Boys'를 발매한다. 같은 날 오후 8시 서울 서대문구 연세대학교 백주년기념관에서 컴백 쇼케이스 'BwbB'를 개최하고 본격 컴백 활동에 돌입한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr