방탄소년단 진·뷔·임영웅·강다니엘…'K-Drama OST 아티스트' 영광의 주인공은?

방탄소년단 진, 뷔, 임영웅, 강다니엘(왼쪽부터) /사진=텐아시아 DB

텐아시아에서 국가별 최고의 K-Drama OST 아티스트 투표를 개최한다.27일부터 오는 5월 2일까지 Best K-Drama OST Artists Awards with TTA 추가 후보 3팀을 선정하는 트위터 사전 투표가 시작됐다. 이어 5월 3일부터 5월 16일까지 예선 투표를, 5월 18일부터 5월 31일까지 결선 투표를 진행한다.Best K-Drama OST Artists Awards with TTA는 투표와 동시에 우크라이나 전쟁 난민 피해 구호를 위한 유엔난민기구 기부도 함께 진행하는 뜻깊은 특별 회차 시상식.이날부터 진행되는 트위터 투표 대상 후보는 '신사와 아가씨' OST '사랑은 늘 도망가'를 부른 임영웅, '가리워진 길'을 부른 정동원, '트레이서' OST 'Fire'를 부른 임시완, '유미의 세포들' OST '나를 신경 쓰고 있는 건가'를 부른 레드벨벳 웬디, '우리의 이야기'를 부른 멜로망스 등이다.현재 Best K-Drama OST Artists Awards with TTA 후보에 오른 아티스트는 tvN 지리산 OST 'Yours'를 부른 방탄소년단 진, SBS '그 해 우리는' OST 'Christmas Tree'를 부른 방탄소년단 뷔, 디즈니+ '너와 나의 경찰수업' OST 'Hush Hush'를 부른 강다니엘, SBS '홍천기' OST '나인가요'를 부른 백현, MBC '옷소매 붉은 끝동' OST를 부른 황민현 등이다.그뿐만 아니라 '스물다섯 스물하나 OST 'Stardust love song'를 부른 트와이스 지효, KBS '연모' OST '안녕'을 부른 SF9 로운, '꽃 피면 달 생각하고' OST 'Someday'를 부른 (여자)아이들 미연 등도 이름을 올렸다.트위터 투표 대상 후보는 '신사와 아가씨' OST '사랑은 늘 도망가'를 부른 임영웅, '가리워진 길'을 부른 정동원, '트레이서' OST 'Fire'를 부른 임시완, '유미의 세포들' OST '나를 신경 쓰고 있는 건가'를 부른 레드벨벳 웬디, '우리의 이야기'를 부른 멜로망스 등이다.사전 투표가 오픈된 가운데, 내 최애에게 열정적인 응원의 메시지를 남긴 20명에게 TTA 무료투표권과 아이돌 챔프 챔심을 제공한다. 참여기간은 이날부터 5월 1일까지다.예선과 결선 투표의 수익금 일부를 수상 아티스트 이름으로 기부 및 기부 증서를 발행한다. 예선 1위를 차지한 아티스트는 해당 국가 '베스트 K-Drama OST 아티스트' 온라인 특집 기사를, 결선 1위에 오른 아티스트는 '글로벌 K-Drama OST 아티스트' 온라인 특집 기사 및 특별 감사패 제작 및 전달 받을 예정이다.Best K-Drama OST Artists Awards with TTA의 최종 결과는 6월 2일 발표된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr