비아이, 수록곡들→타이틀곡 'COSMOS' 음원 일부 공개…완성도 높은 사운드 예고

비아이(B.I)는 지난 5일 0시 공식 SNS를 통해 오는 11일 발매되는 하프 앨범 'COSMOS (코스모스)'의 두 번째 메시지 필름 'UNCERTAINTY, THE BEAUTY OF YOUTH'를 게재했다.



비아이는 이번 영상을 통해 아직 어른이 되기 두려운 청춘의 모습을 보여준다. 여기에 비아이는 고뇌에찬 표정부터 즐거워하는 표정까지 다채로운 연기를 펼치며 몰입감을 높인다.



이번 메시지 필름 속에서 타이틀곡 코스모스의 음원 일부분만 공개가 됐음에도 트렌디한 사운드와 비아이의 독보적인 음색이 귀를 사로잡으며 완곡에 대한 궁금증을 유발한다.



청춘의 여러 감정들을 담은 이번 신보는 크게 세 가지 메시지 슬로건을 내세웠다. 비아이는 메시지 포스터, 리릭 콘셉트 포스터와 더불어 메시지 필름까지 선보이며 두 번째 'UNCERTAINTY, THE BEAUTY OF YOUTH'라는 주제의 스토리를 각인시켰다.



이어 비아이는 8일 0시 공식 SNS를 통해 세 번째 메시지 'WE ALL LIVE IN ONE'S COSMOS'의 포스터를 공개하며 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다. 모두 살아가면서 누군가의 코스모스라는 뜻으로, 코스모스가 영원과 우주에 대한 의미인 만큼 타이틀곡 'COSMOS'에 대한 기대감을 불러 일으킨다.



다양하면서도 유니크한 티징 콘텐츠로 앨범에 대한 기대감을 고조시키고 있는 가운데, 비아이의 하프 앨범 'COSMOS'는 오는 11일 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 글로벌 동시발매된다.

