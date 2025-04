거미, ♥조정석 내조 나섰다…"노래 너무 잘해, 재주가 어디까지인지" ('불후')

가수 거미(왼쪽), 배우 조정석. / 제공=씨제스엔터테인먼트, JS컴퍼니

배우 조정석의 아내이자 가수 거미가 취향이 확고한 이상형을 고백했다.5일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’에서는 14년 역사를 집약한 ‘700회 특집-7 Legends : The Next Wave’가 펼쳐진다.이날 MC 신동엽은 더 블루 손지창과 김민종의 등장에 “이렇게까지 싱싱하게 살아있을지 몰랐다”라며 반색한다. 그러더니 신동엽이 “전성기 시절에 각종 광고는 물론이고, 책받침과 브로마이드를 섭렵했다”라는 증언을 쏟아내자, 거미는 “제가 어릴 때 이상형이라고 얘기했던 선배님이 딱 2명 계신데, 첫 번째가 전영록 선배님이고, 두 번째가 김민종 오빠였다”라고 수줍게 고백해 모두를 놀라게 한다.이때 신동엽은 때를 놓치지 않고 “전영록도 노래 잘하고 연기 잘하고, 김민종도 노래 잘하고 연기를 잘하지 않나. 결국 노래 잘하고 연기 잘하는 조정석한테”라며 “일관성이 있다”라고 목소리를 높여 거미를 쓰러지게 한다.특히 거미가 가수에 도전한 조정석에 대해 “객관적으로 너무 잘한다. 본인이 뭔가 흥미를 가지면 습득하는 속도가 빠르다. 재주가 어디까지인지 모르겠다”고 야무지게 내조까지 나서 모두를 닭살 돋게 했다는 후문.그런가 하면 다이나믹 듀오가 레전드 아티스트 거미의 친구들로 무대에 오른다고 해 흥미를 높인다. 다이나믹 듀오는 “거미와 육아 이야기를 같이 하다 보니까 급격하게 친해졌다”라고 예상 치 못한 이들의 친분 스토리를 공개해 호기심을 자극한다.개코는 “거미와 숍이 같은데, 기다리는 시간에 자주 이야기를 한다”며 “육아 이야기를 하다가 너무 친해져서 산부인과, 산후조리원 정보도 공유했다”고 밝혀 ‘찐친’임을 인증한다.이번 ‘700회 특집-7 Legends : The Next Wave’에서는 켜켜이 쌓인 14년 역사의 주인공인 7팀의 아티스트와 7팀의 초호화 게스트가 출격해 기대를 높인다. 윤종신, 거미, 더 블루, 최백호, YB, 자우림, 김창완 등 언제 봐도 가슴 설레게 만드는 7팀의 레전드 아티스트뿐만 아니라 이들과 깊은 인연을 자랑하는 게스트 아티스트로 허용별, 정준일, 다이나믹 듀오, 박정현, 로이킴, 터치드, 김재욱 등이 무대에 올라 함께 호흡하며 세대 통합에 나설 전망이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr