그룹 싸이커스/사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스(xikers)가 '5세대 퍼포먼스 최강자'의 압도적인 귀환을 예고했다.소속사 KQ엔터테인먼트는 2일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 싸이커스의 다섯 번째 미니 앨범 '하우스 오브 트리키 : 스퍼(HOUSE OF TRICKY : SPUR)' 타이틀곡 '브리드(BREATHE)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 영상은 급격한 변화를 느끼고 자신의 몸을 내려다보던 헌터가 고개를 들어 화면을 응시하는 장면으로 시작돼 의미심장한 마스크를 착용한 민재가 스쳐 지나가며 단번에 시선을 집중시켰다.멤버들의 눈부신 비주얼을 클로즈업한 개인 컷 또한 연달아 등장해 팬심을 저격했다. '브리드'의 파워풀하고 감각적인 비트 위로 "놀란 거야 혹시?", "You gotta BREATHE, BREATHE, BREATHE"라는 가사가 흘러나왔고, 힙합 무드의 레이싱 룩을 완벽하게 소화한 싸이커스의 강렬한 비주얼과 완벽하게 어우러져 눈과 귀를 동시에 사로잡았다.비트에 맞춰 파워풀한 안무를 선보이는 싸이커스의 모습도 그려졌다. 박진감 넘치는 사운드와 한 편의 판타지 영화를 보는 듯한 화려한 연출은 한시도 눈을 뗄 수 없게 했고, 자동차 보닛 위 달걀 프라이를 바라보며 놀란 표정을 짓는 멤버들의 모습과 함께 영상이 마무리돼 뮤직비디오 본편과 더불어 얼마 남지 않은 컴백의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.'하우스 오브 트리키 : 스퍼'는 10명의 소년들이 '트리키(TRICKY)'라는 존재와 함께 미지의 좌표를 통해 자신들의 잠재력을 찾아 나서는 이야기를 그리며 싸이커스가 데뷔 이래 탄탄하게 다져온 '하우스 오브 트리키' 시리즈를 잇는 앨범이다.미니 5집은 가혹한 환경 속 타깃을 정확히 조준하는 싸이커스의 강렬한 카리스마를 담은 타이틀곡 '브리드'를 비롯해 '유 하이드 위 시크(You Hide We Seek)', '하이웨이(HIGHWAY)', '롤러코스터(Roller Coaster)', '록 유어 바디(Rock Your Body)'까지, 다채로운 무드의 총 5곡이 알차게 수록됐다. 멤버 민재, 수민, 예찬이 전작에 이어 작사에 직접 참여하여 음악적 역량을 또 한 번 보여줬을 뿐만 아니라 싸이커스만의 아이덴티티를 아낌없이 녹여내 더욱 기대를 모은다.싸이커스의 다섯 번째 미니 앨범 '하우스 오브 트리키 : 스퍼'는 오는 4일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr