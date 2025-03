그룹 뉴비트/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 뉴비트가 신인으로선 이례적으로 정규 앨범으로 가요계 첫발을 내딛었다.뉴비트는 24일 서울 강남구에 위치한 일지아트홀에서 첫 번째 정규 앨범 'RAW AND RAD'(러 앤 래드) 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.이날 정규 앨범으로 데뷔를 한 데에 대해 전여여정은 "데뷔를 준비하며 저희와 어울리는 좋은 곡들이 너무 많이 들어왔다. 그래서 신인으로서는 이례적으로 정규 앨범으로 데뷔하게 됐다"고 밝혔다.이를 들은 박민석은 "11곡을 녹음하다 보니 쉽지 않은 일이었다"며 "도중에 감기가 도는 바람에 어려움이 있었지만, 앞으로 어떻게 관리할지 확실히 알게 돼 다음 앨범에서는 더 잘할 수 있을 것 같다"고 소감을 밝혔다.뉴비트의 데뷔 앨범 'RAW AND RAD'에는 선공개 곡 'JeLLo(힘숨찐)'와 'HICCUPS'(히컵스)를 비롯해 타이틀곡 'Flip the Coin'(플립 더 코인) 등 총 11곡이 수록됐다. 인트로와 아웃트로는 Maalib이 프로듀싱했으며, 그룹 비투비 임현식이 'F.L.Y' 프로듀싱에 참여했다. 타이틀곡 'Flip the Coin'은 90년대 올드 스쿨 장르로, 그루비한 드럼과 중독성 있는 훅이 돋보인다. 세상의 양면성을 소년들의 시점에서 풀어냈다. 뮤직비디오는 윤승림 감독이 크리에이티브 디렉팅을, 이예지 감독이 연출을 맡아 완성도를 높였다.한편, 뉴비트는 24일 오후 6시 첫 번째 정규 앨범 ‘RAW AND RAD’를 각종 음원 사이트를 통해 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr