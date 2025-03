엑스디너리 히어로즈/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

World Tour' 포문을 여는 서울 단독 공연을 총 4회 개최한다. 게다가 엑스디너리 히어로즈는 오는 7월 31일부터 8월 3일까지(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 그랜트 공원에서 개최되는 세계적 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 라인업에 이름을 올렸다. 데뷔 후 처음으로 미국 대형 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 무대에 올라 '차세대 K팝 슈퍼 밴드' 존재감을 과시하고 월드와이드 팬심을 끌어당길 전망이다.



엑스디너리 히어로즈의 미니 6집 'Beautiful Mind'와 타이틀곡 'Beautiful Life'는 오는 24일 오후 6시 정식 발매된다.



김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 자유분방한 록 에너지가 돋보이는 뮤직비디오 티저를 추가 공개했다.엑스디너리 히어로즈는 3월 24일 새 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드)와 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)를 발매한다. JYP는 22일 타이틀곡 'Beautiful Life' 뮤직비디오 티저를 첫 선보인데 이어 23일 정오 공식 SNS 채널에 두 번째 영상을 오픈하고 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.이번 티저에서 건일, 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연 여섯 멤버는 손을 뻗어 올리며 앞으로 거침없이 나아가는가 하면 자유분방한 분위기 속 강렬한 밴드 퍼포먼스를 펼치며 폭발적인 록 에너지를 발산했다. 또한 영상 말미 내리쬐는 햇볕 아래 "No one's here to find you"라는 가사에 몰입해 노래하는 멤버 주연의 모습이 담겨 뮤직비디오 완편을 향한 기대감을 높였다.새 미니 앨범에는 타이틀곡 'Beautiful Life'를 비롯해 'FIGHT ME'(파이트 미), 'more than i like'(모어 댄 아이 라이크), 'Diamond'(다이아몬드), 'Supernatural'(수퍼내추럴), 'George the Lobster'(조지 더 랍스타), 'BBB (Bitter But Better)'(비비비 (비터 벗 베터))까지 총 7트랙이 실린다. 멤버 전원이 수록 전곡 크레디트에 이름을 수놓고 폭넓은 음악 역량을 발휘했다.컴백에 이어 5월 2일부터 5일까지 나흘간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 새 월드투어 'Xdinary Heroes