드래곤포니 MV 티저 갈무리/ 사진 제공=안테나

'K-밴드신 루키' 드래곤포니(Dragon Pony)가 꿈을 향해 전력 질주한다.드래곤포니(안태규, 편성현, 권세혁, 고강훈)는 지난 17일 공식 유튜브 채널을 통해 두 번째 EP와 동명의 타이틀곡 'Not Out(낫 아웃)'의 뮤직비디오 티저를 선보였다.공개된 영상에는 멤버들의 연주 장면이 교차되는 가운데, 에너제틱한 밴드 사운드가 마치 꿈을 향해 질주하듯 펼쳐지며 단숨에 귓가를 사로잡는다. 무아지경 속 퍼포먼스에 완벽히 몰입한 네 멤버의 모습은 실패와 절망 속에서도 끝까지 포기하지 않고 꿈을 이루리라는 열정과 의지를 보여준다.특히 "We gotta go crazy, it's not enough"(미쳐야만 해, 충분하지 않아)라는 현대 청춘들이 공감할 수 있는 노랫말은 서정적인 동시에 네 멤버의 뜨거운 음악적 에너지가 고스란히 담겨 보는 이들에게 전율을 선사한다.두 번째 EP 'Not Out'을 통해 드래곤포니는 불완전함의 가치를 재조명하며, 그 속에서 빛나는 에너지를 세상에 전한다. 첫 번째 EP 'POP UP(팝업)'에 이어 'Not Out' 역시 네 멤버가 메인 프로듀서로 나서며 전곡 작사, 작곡, 편곡 작업을 진두지휘했다. 정통 록 사운드를 기반으로 다양한 장르적 요소가 결합된 총 5개 트랙이 수록됐다.드래곤포니의 두 번째 EP 'Not Out'은 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr