그룹 블랙핑크 지수-배우 차승원/사진 = 텐아시아 사진DB

/사진 = 지수 earthquake 뮤비 캡처

그룹 지수(JISOO)의 신곡에 배우 차승원이 출연했다.14일 오후 2시(한국 시간) 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 지수의 새 미니앨범 'AMORTAGE(아모르타주)'가 발매됐다. 이와 함께 지수 공식 유튜브 채널에는 타이틀곡 'earthquake(얼스퀘이크)'의 뮤직비디오가 전격 공개됐다.'AMORTAGE'는 타이틀곡 'earthquake'를 포함해 'Your Love(유어 러브)', 'TEARS(티어스)', 'Hugs & Kisses(허그 앤 키세스)'까지 완성도 높은 총 4곡이 수록된 앨범이다. 지수는 전곡의 곡 작업을 포함해 비주얼, 콘셉트 등 앨범 기획 전반에 적극 참여해 변화하고 발전하는 아티스트의 면모를 보여줬다.음원과 함께 공개된 'earthquake' 뮤직비디오는 한 편의 예술 영화 같은 영상미로 눈길을 사로잡는다. 아리아나 그란데의 'We Can't Be Friends(위 캔트 비 프렌즈)', 'The Boy is Mine(더 보이 이즈 마인)', 시저(SZA)의 'KILL BILL(킬 빌)', 리조의 'ABOUT DAMN TIME(어바웃 댐 타임)', 더 위켄드의 'Die For You(다이 포 유)' 등 팝 스타들과 협업한 크리스천 브레슬라우어(Christian Breslauer) 감독이 전체 디렉팅을 맡아 지수의 다채로운 팔색조 매력은 물론, 화려한 퍼포먼스까지 인상적으로 연출했다.또한, 배우 차승원이 특별출연해 "그 남자에 대한 당신의 진짜 마음은 뭡니까?"라며 지수에게 보안 질문을 던지는 장면으로 강렬한 오프닝을 열었다. 그때 취조실을 뚫고 온 자동차를 타고 달리는 지수의 모습과 함께 'earthquake'의 본격적인 곡 전개가 펼쳐진다.지수는 감각적인 아이 메이크업과 댄디하고 도발적인 스타일링으로 한 시도 눈을 뗄 수 없는 웰메이드 뮤직비디오를 완성했다. 무엇보다 중독성 강한 사운드에 딱 맞는 'earthquake' 댄스가 지수의 새로운 무대를 더욱 기대하게 만든다.사무실 장면부터 휴대폰 자판을 그대로 옮겨온 무대, 타이머가 달린 하트 모양의 폭죽 등 다양한 공간과 오브제 역시 'earthquake' 뮤직비디오에 대한 다양한 상상력을 자극한다. 지수는 음악뿐만 아니라 영상을 통해서도 사랑의 시작에 해당하는 'earthquake'가 내포한 설렘, 호감, 짜릿함 등의 감정선을 입체적으로 풀어냈다.이와 함께 사랑이 깊어면서 느끼는 행복한 감정을 담은 'Your Love', 이별의 슬픔을 감추고 애써 밝아 보이려는 모습을 노래한 'TEARS', 이별 후의 해방감과 본연의 나를 되찾는 자유를 그린 'Hugs & Kisses' 등 4곡 전곡은 사랑의 시작과 끝을 이야기한다. 이를 통해 지수는 로맨스 영화의 서사를 구성하며 앨범 전체의 완성도를 높였다.지수는 오는 16일 SBS 음악 프로그램 '인기가요'에 출연해 'earthquake' 무대를 방송 최초로 공개할 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr