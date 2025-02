사진 : 장군엔터테인먼트

사진 : 장군엔터테인먼트

가수 김채원이 돌아온다.김채원은 13일 공식 채널을 통해 새 싱글 앨범 'Dear My Wave’의 티저 영상을 공개했다. 영상 속 김채원은 겨울날 푸른 바닷가를 홀로 거닐며 마치 영화 속 한 장면을 보는 듯한 분위기를 뽐냈다.또한 감성적인 눈빛으로 깊은 여운을 남기는 김채원의 모습과 함께 남겨진 모래시계가 궁금증을 더하는 가운데 잔잔한 피아노 반주와 함께 담담하게 울리는 김채원의 목소리는 감성 보컬리스트로 변신할 김채원의 모습을 예고했다.이번 앨범은 지난 2022년 발매한 두 번째 싱글 'My Little Christmas' 이후 약 2년 2개월 만에 발매되는 솔로 음원으로 김채원은 신곡을 통해 더욱 성숙해진 보이스와 감성, 음악적 표현력을 담아내며 리스너들에게 진한 감동을 전할 것으로 기대를 모은다.한편 김채원의 새 싱글 앨범 ‘Dear My Wave’는 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며 같은 날 MBC '쇼 음악중심'에서 신곡 무대가 최초로 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr