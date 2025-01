사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 이틀 연속 오리콘 차트 1, 2위를 석권했다.지난 18일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(1월 17일 자)에 따르면, 세븐틴의 일본 싱글 4집 ‘Shohikigen(消費期限/소비기한)이 ‘데일리 싱글 랭킹’ 정상을 차지했다. 세븐틴 스페셜 유닛 부석순(승관, 도겸, 호시)의 싱글 2집 ‘TELEPARTY’는 ‘Shohikigen’의 뒤를 이어 2위에 올랐다.앞서 공개된 16일 자 차트에서는 부석순의 ‘TELEPARTY’가 1위, ‘Shohikigen’은 2위를 차지했다. 단체와 유닛 앨범이 차트 정상을 두고 각축전을 벌이는 양상이 이들의 높은 일본 인기를 실감케 한다.‘Shohikigen’은 지난해 11월 27일 발매된 이후 최근 이 차트에 상위권으로 재진입하며 장기 흥행 파워를 과시하고 있다. 앞서 이 앨범은 지난해 12월 9일 자 오리콘 ‘주간 싱글 랭킹’과 ‘주간 합산 싱글 랭킹’ 최고 순위를 휩쓴 바 있다. 또한 공개 5일 만에 출하량 50만 장을 넘겨 일본 레코드협회 골드 디스크 ‘더블 플래티넘’ 인증을 받았다.부석순의 싱글 2집 ‘TELEPARTY’는 써클차트와 한터차트의 최신 주간 앨범차트 1위를 싹쓸이한 데 이어, 일본에서도 높은 순위를 이어가며 ‘K-팝 최강 유닛’의 저력을 보여주고 있다.세븐틴은 아시아 투어로 글로벌 위상을 드높인다. 이들은 어제(18일)에 이어 오늘(19일) 불라칸 필리핀 스포츠 스타디움에서 ‘SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA’를 개최한다. 투어는 25~26일 싱가포르 내셔널 스타디움, 2월 8~9일 자카르타의 자카르타 인터내셔널 스타디움, 15~16일 방콕 라차망갈라 내셔널 스타디움으로 이어진다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr